Epäsuoratuli pysäytti venäläisten hyökkäyksen. ArmyInform/YouTube

Uskomaton napakymppi, haupitsi osui 12 kilometrin päästä

  • Julkaistu 09.12.2025 | 12:15
  • Päivitetty 09.12.2025 | 12:16
  • Sota Ukrainassa
Venäjän joukot etenevät etenkin Itä-Ukrainan Donetskin alueella.
Ukrainan maavoimien 63. mekanisoidun prikaatin tykkimiehet ampuivat tarkan laukauksen pitkän kantaman takaa. Osumaa kuvaillaan historialliseksi.

Prikaati on jakanut Telegram-kanavallaan droonivideon (jutun alla), joka näyttää Venäjän jalkaväen etenevän kohti ukrainalaisten puolustusasemia.

Puolustajan tykistö tulittaa hyökkääjää, ja ensimmäinen kranaatti räjähtää heidän takanaan.

Toinen kranaatti osuu kuitenkin suoraan paikalleen pysähtyneeseen venäläissotilaaseen, joka sinkoaa elottomana ilmassa monen metrin päähän.

– Gvozdika-panssarihaupitsimme osui hyökkääjään äärimmäisen tarkasti 12 kilometrin etäisyydeltä, prikaati kertoo Telegramissa.

Hyökkääjä on saavuttanut rintamalla pieniä etenemisiä, toteaa Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen johtaja, eversti Ants Kiviselg.

Venäjä pyrkii tällä hetkellä etenemään etenkin Donetskin alueella, ja erityisesti Pokrovskin ja Myrnohradin rintamalohkolla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäläiset ovat edenneet Harkovan alueella kohti Kupjanskia ja Vovtšanskia, Donetskin alueella kohti Siverskiä sekä Zaporižžjan alueella kohti Huljaipolea.

 

