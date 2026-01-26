Uskomaton jahti etulinjassa: Kolme drooniyksikköä jahtasi yhtä sotilasta

Venäläinen sotilas selvisi kuin ihmeen kaupalla neljästä peräkkäisestä drooni-iskusta, kertoo Ukrainan asevoimien Black Swan -rynnäkköpataljoona Telegramissa

Ukrainan 225. rynnäkkörykmenttiin kuuluva pataljoona on jakanut tilillään videomateriaalia (jutun alla) tilanteesta.

– Kuten sanonta kuuluu, koko kylä oli hänen (venäläissotilaan) kimpussaan. Uskomattoman onnekas kaveri. Kolme yksikköä kilpaili siitä, kuka saisi pisteet tästä ”sopimussotilaasta”, pataljoona kertoo.

Videomateriaali näyttää, kuinka kaksi FPV-räjähdedroonia ei räjähtänyt iskiessään ja kahden pommittajadroonin pudottamat räjähteet putosivat liian kauas kohteesta.

Venäläissotilaan onni loppui kuitenkin kesken, kun ukrainalainen FPV-drooni onnistui lopulta eliminoimaan kohteen rakennuksen seinustalla.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Zaporižžjan alueen länsiosassa. Venäjän joukot etenivät Borovan, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisen alueen ja Novopavlivkan suunnilla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.