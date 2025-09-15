”Uskollisuus on pätevyyttä tärkeämpää” – Venäjä luisuu kohti vanhainvaltaa

Normaalioloissa Venäjän asevoimien pääesikunnan pitkäaikainen päällikkö Valeri Gerasimov olisi jo erotettu tai jäänyt eläkkeelle, mutta Vladimir Putinille uskollisuus on pätevyyttä tärkeämpää. Näin kirjoittaa arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti The Timesin kolumnissaan. Venäjän asevoimien korkea-arvoisin upseeri on toiminut tehtävässään vuodesta 2012, ja täytti vastikään 70 vuotta. Galeottin mukaan eläkeikäisen kenraalin vahva asema paljastaa Putinin hallinnon heikkouden.

Galeotti kuvailee Gerasimovia ”näkymättömäksi kenraaliksi”, jota ei julkisuudessa juurikaan ole ylistetty tai palkittu. Ukrainan sodan aikana kenraali on joutunut Venäjä sotabloggaajien silmätikuksi, mutta professori arvioi Gerasimovin pysyvän vielä tehtävässään.

– Sotastrategia Ukrainassa tulee siten jatkumaan, samaten kuin Venäjän hallinnon luisuminen kohti vanhainvaltaa – monien järjestelmän sisäpiiriläisten kauhuksi, Galeotti kirjoittaa.

Gerasimov oli jo varhaisessa vaiheessa tietoinen Putinin suunnitelmista Ukrainan osalta, eikä hän tiettävästi missään vaiheessa kyseenalaistanut presidenttiä.

– Hänen johdollaan strategia on nojannut raakaan voimaan, ja vaikka se saattaakin vielä onnistua pakottamaan Ukrainan johonkin ikävään sopimukseen, on Venäjä maksanut siitä kauhean hinnan. Arviolta yli miljoona kaatunutta ja haavoittunutta, sen eliittijoukkojen tuhoutuminen sekä valtaosan tankeista menettäminen.

Venäläisdroonien äskettäinen tunkeutuminen Puolaan on osa Gerasimovin strategiaa, jossa Venäjä Nato-virkamiehen sanoin ”aina kokeilee, miten pitkälle he voivat mennä”.

Galeottin mukaan 70-vuotiaan Gerasimovin vankka asemaa kielii myös suuremmasta ongelmasta Venäjän johdossa. Vladimir Putin ja monet tämän läheisimmistä liittolaisista Kremlissä ovat jo vanhoja miehiä, hän muistuttaa. Putin on 72-vuotias, ulkoministeri Sergei Lavrov 75-vuotias, FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov taas 73, Galeotti luettelee. Putin on etenkin viime vuosina elänyt yhä eristäytyneempää elämää Kremlissä, eikä hän enää edes tunne maansa nousevia sukupolvia. Nuorempia venäläisvaikuttajia löytyy etenkin maan hallituksesta.

– Tosin kuin Putinin sukupolvi, eivät nämä ole neuvostoajan jäänteitä, jotka yhä kaipaavat supervallan päiviä. He ovat huolissaan pitkän aikavälin näkymistä, talouden polkiessa paikallaan ja maan ollessa vaarassa ajautua Kiinan vasalliksi.

Galeottin siteeraaman lähteen mukaan Venäjän nuorempia johtajia turhauttaa Putinin vaativien mahdottomuuksien toteuttaminen. Vaikka Putinin asema on yhä käytännössä vankkumaton, paljasti kahden vuoden takainen Wagner-kapina hiljaisessa tyytymättömyydessä vaanivat riskit, Galeotti toteaa.

– Jos Putin ja hänen ikääntyvät kätyrinsä joskus todella haastetaan, saavatko he taakseen kunnianhimoisen ja tyytymättömän nuorempien kenraalien ja virkamisten sukupolven?