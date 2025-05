”Usko kuolemattomuuteen on vahva” – asiantuntija varoittaa nuorista kuskeista

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntajäsenenä oikeuslääkäri Sanna Ahola korostaa, että nuorten kuljettajien riskien arviointi on epävarmaa ja usko omaan kuolemattomuuteen vahva.

Ahola toimii lääkärijäsenenä Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnissa. Puolessatoista vuodessa tutkittavia tapauksia on kertynyt parikymmentä. Oikeuslääkärinä hän näkee tapaukset, jotka päättyvät surullisesti kuolemaan.

− Me oikeuslääkärit tiedämme, että liikenneonnettomuuksia tutkitaan huolella. Olen ihastellut mitä kaikkea muut lautakunnan jäsenet pystyvät hahmottamaan tilanteesta ja tekemään ehdotuksia onnettomuuksien välttämiseksi, Ahola kertoo.

Vuodesta 2018 lähtien 17-vuotiaat ovat voineet saada ajokortin poikkeusluvalla, jonka hakee nuoren huoltaja. Ahola toivoo ajokortti-iän palauttamista 18 vuoteen ja ajo-opetuksen lisäämistä.

− Nuorten kuskien kohdalla riskien arviointi on epävarmaa ja usko omaan kuolemattomuuteen vahva. Persoonallisuuden piirteet korostuvat nuorten ajotavoissa. Ajokortti-iän laskeminen ja ajo-opetuksen vähentäminen eivät ole mielestäni olleet onnistuneita toimia. Toivoisin, että ajokortti-ikä palautettaisiin 18 vuoteen ja ajo-opetusta lisättäisiin.

Ahola korostaa, että ajokorttitarkastuksia ei lääkärikollegojen pitäisi tehdä etänä, koska päihteidenkäyttö jää liian helposti pimentoon. Hän kannattaa myös alkolukon pakollista käyttöönottoa autoihin.

− Iäkkäillä ja monisairailla ajokuntoon liittyy useita riskitekijöitä, joiden kokonaisvaltainen arviointi on vaikeaa. Ajopolit tekevät näissä asioissa hienoa työtä.

Moniammatillinen tutkijalautakunta

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan lääkärijäsenen roolissa hänen tehtävänään on potilasasiakirjojen ja kuolemansyyn selvitykseen liittyvien asiakirjojen perusteella kirjata ymmärrettävään muotoon onnettomuuteen mahdollisesti vaikuttaneet terveystiedot ja onnettomuudessa syntyneet vammat.

− Otan kantaa siihen, miten onnettomuuden osallisten vammat ovat voineet syntyä. Toisaalta kerron mitä asioita ei voi varmuudella kuoleman jälkeen selvittää. Esimerkiksi sitä, onko kuljettaja nukahtanut rattiin, ei voi ruumiinavauksessa selvittää.

Suomessa toimii 20 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaa, joissa on noin 270 jäsentä. Lautakunta on moniammatillinen tiimi, jossa on asiantuntijoita poliisista, lääketieteestä, ajoneuvotekniikasta, tienpidosta ja käyttäytymistieteistä. Tutkijalautakuntien jäsenet tekevät tutkintoja vapaaehtoistyönä oman työnsä ohella.

Laajempi ammatillinen näkemys

Päivätyönään Ahola työskentelee oikeuslääkärinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kuopion toimipisteessä. Hän tekee oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia poliisin määräyksestä, mukaan lukien liikenneonnettomuuksissa menehtyneet.

Hänen mukaansa onnettomuustutkintatyö antaa ammatillisesti paremman näkemyksen siihen, mihin asioihin pitäisi ottaa kantaa lausuntoja laatiessa tai minkälaiset asiat, kuten vammojen sijainnin merkitys, ovat tutkinnan kannalta oleellisia.

– Lautakuntatyössä saa laajemman näkemyksen onnettomuuksista kuin vaan omassa pikkumaailmassaan. Lautakunnissa on kivoja ja ahkeria tyyppejä, jotka jaksavat suhtautua ystävällisesti lääkärijäseneen, joka ei aina ihan pysy mukana varsinkaan tekniikan puolelle kääntyneissä keskustelussa, Ahola summaa.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta hälytetään paikalle aina, kun joku kuolee tie- tai maastoliikenneonnettomuudessa. Onnettomuudesta tutkitaan sen kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet, mutta ei oteta kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin. Tutkinnan pohjalta tehtävässä selostuksessa lautakunta antaa liikenneturvallisuutta parantavia ehdotuksia.

Onnettomuuksien torjuminen on keskeistä erityisesti inhimillisestä, mutta myös taloudellisesta näkökulmasta. Tutkinnan keskeisimpänä tavoitteena on liikenneturvallisuuden edistäminen. Kerättyä aineistoa käytetään liikenneturvallisuustyössä sekä tieteellisissä tutkimuksissa.