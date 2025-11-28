Useita räjähdyksiä – droonien aalto iski Venäjälle

Useissa Venäjän kaupungeissa on kuultu räjähdyksiä Ukrainan yöllisen lennokki-iskun seurauksena.

Itsenäisen Astra-median mukaan hyökkäykset kohdistuivat muun muassa Taganrogia, Smolenskia ja Saratovia vastaan.

Räjähdyksiä kuultiin Taganrogin lentotukikohdassa, jota on moukaroitu useaan otteeseen viimeisen viikon aikana. Ilmahälytyssireenit soivat myös Venäjän laivaston kannalta tärkeässä Mustanmeren satamakaupungissa Novorossijskissa.

Ukrainan asevoimat ei ole toistaiseksi kommentoinut hyökkäyksiä. Sotateollisuuteen ja öljylaitoksiin kohdistuvien iskujen tavoitteena on heikentää Kremlin kykyä käydä sotaa ja vähentää maan saamia vientituloja.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi useita yöllisiä räjähdyksiä ja niitä seuranneita tulipaloja.