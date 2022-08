Useita hyökkäyksiä torjuttu Ukrainan itä- ja eteläosissa

Ukrainan asevoimat kertoo torjuneensa useita Venäjän hyökkäyksiä Itä-Ukrainan Bah’mutin eteläpuolella ja Hersonin alueella.

Bah’mutia ympäröivä maasto on ukrainalaismedian mukaan vahvasti linnoitettu, mikä antaa puolustajille etulyöntiaseman Venäjän massiivisesta tykistötulesta huolimatta.

Kaksi panssarivaunujen tukemaa Spetsnaz-erikoisjoukkojen yksikköä yritti edetä Hersonissa sijaitsevan Lozoven suuntaan. ISW-ajatuspajan mukaan Venäjä on huolestunut Ukrainan valtaamasta Inhulets-joen ylittävästä sillanpääasemasta, jota voitaisiin käyttää osana vastahyökkäystä. Ukrainan yleisesikunnan mukaan venäläisjoukkojen hyökkäys epäonnistui kovin tappioin.

Nikopolin, Mykolajivin, Dnipron ja Odessan kaupunkeja on tulitettu viime päivinä tykistöllä, raketinheittimillä ja ohjuksilla. Venäjän väitetään käyttävän Zaporižžjan ydinvoimala-aluetta suojana tykistölleen ja muille joukoille, sillä alueen katsotaan olevan turvassa vastaiskuilta.

Ukraina ilmoittaa jatkaneensa hyökkääjän ammusvarastojen tuhoamista maan eteläosissa. Hersonin alueella on tuhottu viime päivinä ainakin kolme ammusvarikkoa ja neljä S-300-ilmatorjuntajärjestelmää. Venäjän asevoimat on yrittänyt vastata strategisesti tärkeän maantiesillan vaurioitumiseen rakentamalla uusia ponttoonisiltoja.

Asiantuntijoiden mukaan hyökkääjällä on yhä suurempia vaikeuksia tappioidensa korvaamisessa. Baškiriassa toimivat aktivistit ovat kehottaneet sotilaita purkamaan sopimuksensa ja tarjonneet juridista apua näin tekeville henkilöille.

#Ukraine: Somewhere in the East, a Russian T-80U tank ran over two AT mines laid by the Ukrainian 93rd Brigade, and was taken out of action. pic.twitter.com/o8KzvSMSpd

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 5, 2022