Useissa yksityisissä kouluissa ja oppilaitoksissa alkaa lakko ensi viikolla

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran sovintoehdotus yksityisen opetusalan työriitaan hylättiin perjantaina.

Koska ratkaisua ei löytynyt neuvotteluteitse, Ammattiliitto Jytyn, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhteisesti julistama lakko alkaa tiistaina 23.4. klo 00.01 ja päättyy keskiviikkona 24.4. klo 23.59.

Lakko koskee useita yksityisiä kouluja ja oppilaitoksia, ja sen piirissä on kaikkiaan noin 1 500 ammattiliittojen jäsentä kuudella paikkakunnalla.

Kyseessä ei ole hallituksen ajamia työelämäheikennyksiä vastustava poliittinen lakko, vaan lakolla pyritään vauhdittamaan neuvotteluita jäsenten työehdoista yksityisellä opetusalalla.

Jyty, OAJ ja JHL ovat käyneet koko kevään työehtosopimusneuvotteluita yksityisen opetusalan työnantajia edustavan Sivistan kanssa. Tavoitteena on ollut saada yksityistä opetusalaa koskeva uusi työehtosopimus. Edellisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.3.2024.

– Valitettavasti tilanne on tällä hetkellä tämä. Lakko on meille aina viimesijainen keino, ja on ikävää, että sitä nyt tarvitaan. Haluamme Jytynä korostaa, että meillä on valmius jatkaa yhteisen ratkaisun hakemista välittömästi, sanoo Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima tiedotteessa.

Näin lakko vaikuttaa

Lakko koskee tällä aikavälillä alkavia työvuoroja seuraavissa kouluissa ja oppilaitoksissa:

• Helsingin suomalainen yhteiskoulu

• Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio

• Hyria Koulutus Oy

• International School of Helsinki

• Kalevan lukio, Tampere

• Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen – Helsingin saksalainen koulu

• Kulosaaren Yhteiskoulu

• Lahden yhteiskoulun säätiö

• Lauttasaaren Yhteiskoulu

• Oulunkylän Yhteiskoulu

• Pohjois-Haagan Yhteiskoulu

• Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy

• Svenska samskolan i Tammerfors

• Tampereen yhteiskoulun lukio

• Töölön Yhteiskoulu

• Viipurin reaalikoulu – Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, jotka keskeytyessään voisivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi ulkopuolelle rajataan

• IB-lukioiden loppukokeiden järjestämiseen liittyvät välttämättömät työtehtävät,

• koulujen rehtorit,

• Opetus- ja sivistysalan asiantuntija Opsia ry:n ja Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry:n jäsenet sekä

• Suomen Diakoniaopiston koko Oulun kampus.