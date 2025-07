Useiden kenraalien eliminointi heikentää Venäjän komentokykyä

Venäläiskenraalien kuolemat heikentänevät maan asevoimien komentokykyä, kertoo Ison-Britannian puolustusministeriö viestipalvelu X:ssä.

Venäjän puolustusministeriö vahvisti kuluneella viikolla, että kenraalimajuri Mihail Gudkov kuoli keskiviikkona Ukrainan ohjusiskussa Kurskin alueella. Gudkov oli nimitetty maaliskuussa Venäjän merivoimien apulaiskomentajaksi.

Aiemmin hän toimi 155. merijalkaväkiprikaatin komentajana. Kyseinen yksikkö on aiemmin osallistunut ankariin taisteluihin Itä-Ukrainassa ja Kurskin alueella.

Gudkovin uskotaan olleen Kurskissa komentamassa merijalkaväen yksiköitä, jotka yrittivät muodostaa puskurivyöhykettä Ukrainan puolella rajaa sijaitsevalle Sumyn alueelle. Venäjällä on viime aikoina ollut suuria vaikeuksia hyökkäyksessä Sumyyn, ja eteneminen on osin sakannut.

Gudkov on toinen venäläiskenraali, joka on kuollut sotatoimissa kuluvan vuoden aikana. Huhtikuussa autopommi-iskussa kuoli Venäjän pääesikunnan varapäällikkö, kenraaliluutnantti Jaroslav Moskalik.

Viimeisen 12 kuukauden aikana kenraaleita on kuollut viisi, ja sodan alkamisesta lähtien kuusitoista.

– Näin monen korkea-arvoisen upseerin menetys on todennäköisesti heikentänyt komentokykyä osissa Venäjän asevoimia, puolustusministeriön tiedotteessa todetaan.

Puolustusministeriö arvelee myös, että kuolemat ovat osasyy Venäjän tämänhetkisiin taktisiin ja operationaalisiin vaikeuksiin.

