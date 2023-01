Useat koronatartunnat voivat pysyvästi vaurioittaa immuunipuolustusta

Saksan terveysministerin Karl Lauterbachin mukaan useilla koronainfektioilla samalle ihmisille voi olla vakavia seurauksia kehon immuunijärjestelmälle.

Ministerin lausunnoista uutisoi Archyde. Hän perustaa lausumansa tuoreisiin tutkimustuloksiin.

– Tutkimukset osoittavat hyvin selvästi, että sairastuneet kärsivät usein immuunipuutoksista, joita ei voida enää parantaa, Lauterbach sanoi.

Puheessaan ministeri kertoi myös aloitteesta long covidiin eli pitkäkestoiseen koronavirustautiin sairastuneiden hoidon parantamiseksi. Hän myös esittää lisää rahoitusta tutkimukseen, jotta pitkää koronatautia sairastaneiden tilannetta voitaisiin helpottaa. Tutkimuksen tavoitteena olisi selvittää optimaalisin hoitomuoto pitkäkestoiseen tautiin sairastuneille.

Lauterbach esitti myös toiveen, että tapahtumanjärjestäjät pitäisivät koronavirustestejä sisällä järjestetävissä tapahtumissa. Tällä tavalla tartuntojen leviämistä pystyttäisiin edelleen välttämään.

German Health Minister: Anyone who gets infected with corona more often runs the risk of developing an incurable immune deficiency.

Roughly 50 scientific papers showing this now. https://t.co/DUZlBhD5wy

— Yaneer Bar-Yam @[email protected] (@yaneerbaryam) January 22, 2023