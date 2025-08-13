Useampi kuin joka neljäs nuori yrittäjä toivoisi enemmän lapsia

Moni nuori yrittäjä haaveilee lapsista. Alle 39-vuotiaista yrittäjistä 28 prosentilla ei ole toivottua määrää lapsia. Sen sijaan kaikista pk-yrittäjistä noin neljä viidestä kertoo saavuttaneensa lapsitoiveensa, ilmenee Yrittäjägallupista.

– Alle kouluikäisten lasten vanhemmista lähes joka kolmas ilmoittaa (31 %) yrittäjyyden hankaloittaneen lapsitoiveen toteutumista, ja seitsemän prosenttia kokee yrittäjyyden edesauttaneen asiaa, sanoo tiedotteessa työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén Suomen Yrittäjistä.

Kyselytutkimukseen vastanneista yrittäjistä 18 prosenttia on lapsettomia. Lapsettomista YEL-vakuutetuista 43 prosenttia ilmoittaa toivotun lapsilukunsa täyttyneen, mutta joka kolmannella lapsitoiveet eivät ole täyttyneet.

Kyselyyn vastanneista 1351 pk-yrittäjästä suurimmalle osalle yrittäjyys ei ole vaikuttanut heidän toivomansa lapsiluvun toteutumiseen. Kuitenkin 12 prosenttia kokee yrittäjyyden vaikeuttaneen asiaa, kun vain kaksi prosenttia arvioi sen helpottaneen perhehaaveiden toteutumista.

– Yrittäjyys toimii mahdollistajana silloin, kun sen mukana tulee vapaus valita työajat. Toisaalta yrittäjyyteen liittyvä taloudellinen epävarmuus saattaa olla

esteenä, Hellstén sanoo.

Myös yrittäjällä on oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Yrittäjän ei tarvitse pohtia työlainsäädäntöä, vaan hän saa olla kotona lapsen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

– Vuonna 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus on tuonut yrittäjävanhemmille kaivattuja joustoja. Yrittäjän on aiempaa helpompi yhdistää vanhemmuus ja yritystoiminta, Hellstén arvioi.

Esimerkiksi vanhempainrahapäiviä voi pitää hyvinkin joustavasti siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Päivärahakauden voi myös aloittaa vasta 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Joustojen käyttöä helpottaa se, että oikeus kotihoidon tukeen syntyy, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää.

Kyselytutkimuksessa 44 prosenttia YEL-vakuutetuista vastaajista sanoo, että kotihoidontuella on ollut heidän perheensä toimeentulon kannalta merkitystä, kun heidän lapsensa olivat pieniä. 52 prosenttia arvioi, ettei sillä ole ollut merkitystä. Vastaushetkellä alle kouluikäisten lasten vanhempana olleista 53 prosenttia koki tuen merkitykselliseksi.

Yli puolet kyselyyn vastanneista YEL-vakuutetuista yrittäjistä tekee yli 40-tuntista työviikkoa. Siitä huolimatta 40 prosenttia kokee onnistuvansa tasapainottamaan perhe-elämän ja yrittäjyyden hyvin, ja 45 prosenttia kohtuullisesti. Vain 13 prosenttia kertoo, ettei tasapaino arjessa onnistu.

– Työpäivät pitenevät yrityskoon kasvaessa. Parisuhteessa elävät yrittäjät tekevät pidempää työviikkoa kuin sinkut. Myös yrittäjävanhemmat työskentelevät keskimäärin enemmän kuin lapsettomat — poikkeuksena alle kouluikäisten lasten vanhemmat, Hellsten sanoo.

Kaikissa vastaajissa suurimmat haasteet perheen ja yrittäjyyden yhdistämisessä tuovat ajan puute (52 %) ja taloudellinen epävarmuus (51 %). Pienten lasten vanhempien vastauksissa korostuvat myös puuttuva tukiverkosto ja lastenhoitajan puute.

– Ajan puute korostuu työllistävillä yrittäjillä ja taloudellinen epävarmuus taas naisilla ja yksinyrittäjillä sekä palvelualalla. Sinkut ja lapsettomat vastaajat osaavat muita vastaajia harvemmin nimetä suurimpia haasteita, mutta toisaalta he eivät pidä ajan puutetta yhtä usein haasteena kuin lapselliset ja parisuhteessa elävät.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta ja siihen vastasi 1351 pk-yrityksen edustajaa 6.–19.5.2025. Vastaajista 1070 oli YEL-vakuutettuja yrittäjiä. Tulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa kokonaistulosten osalta.