Useampi kuin joka kolmas ei osaa arvioida sijoituskohteidensa vastuullisuutta

Yli kolmannes suomalaissijoittamista on epätietoisia sijoituskohteidensa vastuullisuudesta, selviää OP Ryhmän teettämästä kyselystä.

Kaikkiaan 37 prosenttia sijoittajista ei osaa sanoa, onko heidän sijoituksensa vastuullisia. Näin sanovat erityisesti naiset, sillä lähes puolet (46 prosenttia) naisista ei osaa arvioida vastuullisten sijoitusten määrää salkussa.

Miehistä näin sanoo 30 prosenttia.

Nuoret arvioivat sijoitussalkkunsa muita vastuullisemmaksi.

Myös rahastoista saatava vastuullisuustieto on osalle sijoittajista epäselvää. Sijoittajista 36 prosenttia kokee, että he saavat selkeästi tietoa rahastojen vastuullisuudesta. Lähes yhtä moni, 35 prosenttia, ei kuitenkaan koe saavansa riittävän selkeästi tietoa. Sijoittajista 29 prosenttia ei osaa sanoa, saavatko he selkeästi tietoa vastuullisuudesta.

– Tulosten mukaan vastuullinen sijoittaminen näyttäytyy monille sijoittajille epäselvänä. Eräs syy on se, että vastuulliselle sijoittamiselle ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Määritelmä riippuu siitä, mitä vastuullinen sijoittaminen kullekin merkitsee. Joillekin vastuullinen sijoittaminen on riskienhallintakeino, toisille mahdollisuus hyötyä kestävistä ratkaisuista ja osa peilaa vastuullisuutta arvopohjansa kautta, sanoo OP Varainhoidon johtaja Tuomas Virtala yhtiön tiedotteessa.

Viime vuosina lainsäädäntöön on tullut muutoksia, joiden myötä rahastoja koskeva vastuullisuusinformaatio toimijoiden välillä on kuitenkin yhtenäistynyt.

Vastuullinen sijoittaminen on suomalaissijoittajille kyselyn mukaan tärkeää – varsinkin naisille ja nuorille. Yhteensä 68 prosenttia naisista on sitä mieltä, että vastuullisten sijoituskohteiden tarjontaa tulisi lisätä. Miehistä näin kokee puolet. Nuorista puolestaan 68 prosenttia sanoo, että tarjontaa tulisi lisätä.

OP Ryhmän Taloustutkimuksella marraskuussa teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1661 suomalaista, jotka omistavat rahastoja, osakkeita tai muita arvopapereita.