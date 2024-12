USA:ssa ihmeteltiin Suomen saunoja – Elina Valtoselta upea vastaus

Yhdysvaltalainen valtiotieteilijä ja kansainvälisen politiikan asiantuntija Ian Bremmer jakoi perjantaina havainnollistavan kuvan Suomen kartasta, johon oli merkitty kaikki Suomen yleiset saunat. Kartassa on vain hyvin vähän tyhjää tilaa, koska saunoja on niin valtava määrä merkittynä.

– Aivan järjetön kartta saunoista Suomessa, Bremmer kirjoittaa julkaisussaan X-viestipalvelussa.

Ulkoministeri Elina Valtonen on sittemmin jakanut Bremmerin julkaisun ja kommentoinut sitä humoristisesti.

– Sanoisin enneminkin, että ihan järkeenkäypä. Tervetuloa maailman onnellisimpaan maahan, Valtonen kirjoittaa ja viittaa kansainväliseen The World Happiness raporttiin, joka on nimittänyt Suomen seitsemättä kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi.

Valtonen on lisännyt julkaisuun kaksi saunakuvaa. Toisesta näkyy saunan ikkunasta avautuva luontomaisema.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa yksityisiä ja julkisia saunoja oli vuoden 2023 lopussa yhteensä yli 2,4 miljoonaa.

Dear Ian, I would rather say: nothing short of sane! You are most welcome to visit the happiest country in the world, @ianbremmer! 🙏#FinnishSauna#happiestCountryInTheWorld 🇫🇮 https://t.co/k7NNgzTKuc pic.twitter.com/2idkhgJavk

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) December 14, 2024