USA:ssa annettiin varoitus: Azerbaidžan saattaa pian hyökätä Armeniaan

Yhdysvaltain ulkoministeriö uskoo Azerbaidžanin kaavailevan hyökkäystä Armeniaan. Päättäjiä on varoitettu asiasta.

Politicon lähteiden mukaan ulkoministeri Antony Blinken kertoi huolista hiljattain pienelle joukolle kongressiedustajia. Yhdysvaltojen kerrotaan pelkäävän, että Vuoristo-Karabahin konflikti laajenee.

Lähteet kertovat ulkoministeriön pitävän mahdollisena, että Azerbaidžan lähettää joukkoja eteläiseen Armeniaan lähiviikkoina.

Yhdysvaltain kerrotaan kuitenkin luottavan yhä siihen, että tilanne voidaan ratkaista suoralla diplomatialla.

Tilanteen vakavuudesta kertoo jotakin, että Yhdysvallat suunnittelee uutisen mukaan luopumista Azerbaidzanin sotilaallisesta avusta. Yhdysvallat on uudistanut vuodesta 2002 lähtien poikkeuspäätöksen, joka sallii sotilasavun Bakulle Vuoristo-Karabahin tilanteesta huolimatta. Nyt on Politicon mukaan kuitenkin mahdollista, ettei poikkeusta uusitakaan.

Azerbaidžan ja Armenia ovat taistelleet Vuoristo-Karabahista vuosikymmeniä. Seudun väestö on pääasiassa armenialaista, mutta se sijaitsee Azerbaidžanin alueella. Azerbaidžan otti Vuoristo-Karabahin haltuunsa sotavoimin syyskuussa. Kansainvälinen yhteisö on tunnustanut Vuoristo-Karabahin osaksi Azerbaidžania.

Vuoristo-Karabahin lisäksi maiden välejä hiertää Nahitsevanin tasavalta. Azerbaidžan haluaisi maareitin alueelleen (ympyröity punaisella). Armenia pitää vaatimuksia alueluovutuksena. Google

Aluetta on tähän asti kuitenkin hallinnut itsenäiseksi julistautunut Armenian tukema Artsakhin tasavalta, jonka statusta ei ole tunnustettu. Astrahan on käytännössä lakannut olemasta Azerbaidžanin viimeisen valloituksen jälkeen. Alueelta on lähtenyt liikkeelle valtavat määrät pakolaisia ja Azerbaidžania on syytetty etnisestä puhdistuksesta.

Vuoristo-Karabah ei ole ainoa maiden välinen kiistakapula. Azerbaidžan haluaisi maareitin sille kuuluvaan Nahitsevanin eksklaaviin. Alue sijaitsee Armenian, Turkin ja Iranin välissä.

Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev on varoittanut maansa avaavan Zangezurin käytäväksi kutsutun reitin halusi Armenia sitä tai ei. Armeniassa vaatimukset mielletään alueluovutukseksi, jota ei voida hyväksyä.

Azerbaidžanin sotilasoperaatio voisi tähdätä juurikin maatien hankkimiseen Nahitsevaniin.