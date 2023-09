USA:n tykistöammusten tuotanto kasvaa etuajassa

Yhdysvaltojen 155 mm:n tykistön ampumatarvikkeiden tuotanto on vuosia aikataulusta edellä, kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriön alivaltiosihteeri Bill LaPlante Center for New American Security -ajatushautomon tilaisuudessa. Pentagonin alkuperäinen tavoite oli valmistuttaa 85 000 tykistöammusta kuukaudessa vuoteen 2028 mennessä.

Nyt tavoite on 100 000 kuukaudessa vuoteen 2025 mennessä ja vähintään 57 000 kuukaudessa jo ensi vuonna. Nykyinen tuotantovauhti – 28 000 ammusta kuukaudessa – on noin kaksinkertainen verrattuna puolen vuoden takaiseen. 155 mm:n ammusten tuotantonopeuden kasvattaminen on ollut Pentagonille esimerkkitapaus tuotannon kiihdyttämisestä sodanajan kasvavaa tarvetta varten, tässä tapauksessa Ukrainan puolustautumiseksi Venäjän hyökkäystä vastaan.

LaPlante esitteli kaaviota Yhdysvaltojen asetuotannosta takavuosikymmeninä Persianlahden sodasta alkaen 30 vuotta sitten. Joka kerta hankinnat ja toimitukset saavuttivat huippunsa vähintään kaksi vuotta kriisin alkamisen jälkeen ja putosi nopeasti sen jälkeen.

– Jos tätä ei haluta, toimintatapaa pitää muuttaa, Bill LaPlante sanoi.

Muutos edellyttää hänen mukaansa signaalia vakaammasta kysynnästä teollisuudelle, joka kutistui kylmän sodan jälkeen, kun kysyntä romahti.

Viime vuonna Pentagonin budjetti sisälsi lähes 1,5 miljardia maavoimien 155 mm:n ammusten tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Seuraavan 15 vuoden aikana käytetään 18 miljardia dollaria puolustushaaran orgaanisen teollisen perustan kasvattamiseksi.

Ukraina ottaa uutisen varmasti tyytyväisenä vastaan. Huhtikuussa se käytti 6 000 – 8 000 ammusta vuorokaudessa, enemmän kuin ammusten toimittajat pystyivät valmistamaan. Siksi Yhdysvallat alkoi heinäkuussa lähettää Ukrainalle kuorma-ammuksia tukeakseen sen vastahyökkäystä.

LaPlante osallistuu Ukraine Defense Contact Groupin kokoukseen Saksan Ramsteinin lentotukikohdassa keskustellakseen, miten nopeasti Yhdysvallat ja sen kumppanit nopeuttavat tykistökranaattien tuotantoa. Viime keväänä EU ilmoitti suunnittelevansa miljoonan 155 mm:n kranaatin toimittamista Ukrainalle vuodessa. LaPlante mainitsi suunnitelman, mutta kuulosti epäilevältä, kun hän sanoi:

– Hieno uutinen, mutta missä ovat [tuotanto]sopimuksenne? Mitään ei tapahdu ennen kuin sopimukset on allekirjoitettu.