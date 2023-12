USA:n Suomen-suurlähettiläs: Suhde on vahvempi kuin koskaan

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Douglas Hickey ylistää Suomen ja Yhdysvaltain välisiä suhteita suurlähetystön sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla. Hickey sanoo, että maiden kahdenväliset suhteet eivät ole koskaan aiemmin olleet yhtä vahvat.

Video on katsottavissa tämän jutun lopussa. Videolla suurlähettiläs kiittää Suomea etenkin puolustusliitto Naton jäseneksi tulemisesta.

– Suomi on vahvempi ja turvallisempi ja myös Nato on vahvempi ja turvallisempi. Odotamme toivottavamme myös tulevan 32. jäsenmaamme Ruotsin Naton jäseneksi lähitulevaisuudessa, Hickey sanoo videolla.

Hickeyn mukaan maat vastaavat yhdessä turvallisuushaasteisiin, joihin lukeutuu myös Venäjän aggressiivinen käytös.

Videon lopuksi Hickey toivottaa Suomelle hyvää uutta vuotta 2024.

The U.S.–Finland relationship has never been stronger 🇺🇸🇫🇮

Watch Ambassador Hickey’s New Year’s greeting – 𝐇𝐲𝐯𝐚̈𝐚̈ 𝐮𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐯𝐮𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐒𝐮𝐨𝐦𝐢✨ pic.twitter.com/mAxPF55pta

— U.S. Embassy Finland (@usembfinland) December 29, 2023