USA:n sotilaat harjoittelivat ydinasesiilon takaisinvaltausta

Yhdysvaltain Pohjois-Dakotassa sijaitsevan Minotin lentotukikohdan alueella järjestettiin hiljattain harjoitus, jossa ilmavoimien turvallisuusjoukot rynnäköivät mannertenvälisen Minuteman III -ydinohjuksen siiloon.

Sotilaat ottivat kiinni aseistautuneiksi tunkeilijoiksi tekeytyneitä maalimiehiä.

Yhdysvaltain ilmavoimien AFGSC-komentokeskus julkaisi videon huhtikuun lopulla pidetystä harjoituksesta. Siihen osallistui tiedotteen mukaan joukkoja kahdesta eri osastosta, jotka ovat vastuussa ohjuslaitosten ja huoltokuljetusten turvallisuudesta.

War Zone -sivuston mukaan kyseiseen B-06-ohjussiiloon on sijoitettu yksi 150:stä Minuteman III-ydinohjuksesta, jotka kuuluvat 91. ohjuslaivueelle.

Videon alussa kaksi ”tunkeilijaa” saapuu maatilojen keskellä sijaitsevalle ohjussiilolle. Ilmavoimien helikopteri vastaa tilanteeseen tuomalla paikalle neljän hengen iskuryhmän. Myös muita sotilaita saapuu paikalle. Turvallisuusjoukot siirtyvät seuraavaksi ottamaan haltuun maanalaisia tiloja.

Ilmavoimien mukaan harjoitus järjestettiin osana Global Thunder 23 -harjoitusta, jossa koulutetaan henkilökuntaa havaitsemaan ja ehkäisemään strategisia hyökkäyksiä Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan.

Yhdysvaltain Keskilänteen on sijoitettu noin 450 ydinasesiiloa.

During recent Global Thunder exercise, Minot ICBM wing practiced recapturing silo (B-06 near Kongsberg) overtaken by armed intruders. Their guns painted orange, one left next to captive (!), and one tossed through the air. https://t.co/fxrP6d3w2R #GT23 pic.twitter.com/0GNut4uzZo

— Hans Kristensen (@nukestrat) May 1, 2023