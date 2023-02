USA:n sotilaat harjoittelevat Suomen lumessa

Jääkäriprikaati järjestää talviolosuhdekoulutusta yhdysvaltalaisjoukoille Lapin alueella 6.2.–7.3.2023.

– Mitä tiedät sprinttihiihdosta? Tapaa kersantti Jyri Rundelin Suomen Jääkäriprikaatin kanssa. Hienoa koulutusta parhaillaan käynnissä Suomessa Arctic Forge 23:n aikana. Pysykää kuulolla, Yhdysvaltain armeijan tili kertoo Twitterissä.

Koulutustapahtumaan osallistuu henkilökuntaa Jääkäriprikaatista sekä kevyttä jalkaväkeä ja pataljoonan esikunnan osia Yhdysvaltojen maavoimista. Kansainvälisen osaston vahvuus on enimmillään noin 290 henkilöä.

Jääkäriprikaatin arktisen koulutuksen ammattilaiset kouluttavat osallistujille talviolosuhteissa vaadittavia selviytymistaitoja, taistelutekniikkaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä.

Koulutuksen päätteeksi yhdysvaltalaisjoukot osallistuvat paikallispuolustusharjoitukseen, joka järjestetään Lapin alueella 24.2.–3.3.

Koulutustapahtuma on osa Yhdysvaltain asevoimien Arctic Forge 23 -harjoituskonseptia ja ainoa Suomessa järjestettävä osakokonaisuus. Koulutus on myös osa puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien vuoden 2023 harjoitus- ja koulutustoimintaa.

