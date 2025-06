USA:n säteilyvalvontakone nousi ilmaan

Yhdysvaltain ilmavoimien WC-135W Constant Phoenix -kone nousi maanantaina ilmaan Offuttin lentotukikohdasta Nebraskassa.

Kyseessä on harvoin käytetty säteilyhavaintojen tekemiseen erikoistunut tiedustelukone. Sen tehtävänä on havaita ja analysoida ilmakehässä esiintyviä radioaktiivisia hiukkasia ja kaasuja. Sen avulla voidaan tunnistaa ydinräjähdyksiä ja valvoa ydinkokeiden kieltoa. Kone tunnetaan myös nimellä Sniffer eli nuuskija.

Kone on lentänyt Yhdysvaltojen pohjoisten osavaltioiden alueilla. Reitti on näyttänyt painottuvan Etelä-Dakotan ja Nebraskan osavaltioiden ylle.

Tiedustelukoneen tehtävästä tai lennon syystä ei ole kerrottu.

