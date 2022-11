USA:n mystinen robottisukkula on kiertänyt maata jo 900 päivää

Yhdysvaltain ilmavoimien salaperäinen X-37B-avaruuslentokone on kiertänyt maata jo 900 päivää. Asiasta kertoo avaruusaiheinen uutissivusto Space.

Alus laukaistiin nykyiselle lennolleen 17. toukokuuta 2020 eikä ole tiedossa, milloin se päättyy. Kyseessä on jo aluksen kuudes lento, joka tunnetaan myös nimellä OTV-6. Verkkouutiset kertoi aluksen edellisen lennon päättymisestä tässä jutussa.

Salamyhkäisen aluksen käyttötarkoituksesta ei tiedetä paljoakaan. Yhdysvaltain ilmavoimat on kertonut, että aluksella on kokeiltu uudenlaista elektroniikkaa ja muuta teknologiaa. Aluksen tehtävien on arveltu liittyvän myös tiedusteluun.