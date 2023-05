USA:n mukaan Venäjän kokonaistappiot sitten joulukuun yli 100000 miestä

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto julkisti maanantaina uudet tappioarviot Venäjän talvihyökkäyksestä Ukrainaan, uutisoi CNN. Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston strategisen viestinnän koordinaattori John Kirbyn mukaan Venäjä on kärsinyt yli 100 000 miehen kokonaistappiot joulukuun jälkeen.

Yhdysvaltain mukaan kaatuneita on yli 20 000. Kirby totesi luvun olevan ”hämmästyttävä” ja keskeinen merkki siitä, että Moskovan ponnistelut ovat epäonnistuneet.

Kirbyn mukaan lähes puolet kaatuneista ja haavoittuneista on palkkasoturiyhtiö Wagnerin taistelijoita.

Hän kieltäytyi antamasta tietoja ukrainalaisten uhreista huomauttaen, että Yhdysvallat ei ole koskaan toimittanut tällaisia tietoja. Kirby lisäsi, että ukrainalaiset ”ovat uhreja, Venäjä on hyökkääjä, enkä yksinkertaisesti aio laittaa julkisuuteen tietoa, joka vaikeuttaa ukrainalaisten tilannetta”.

Kirbyn mukaan on Ukrainan päätös julkistaa uhrilukunsa.

– Minun ei tarvitse noudattaa samaa kohteliaisuutta venäläisiä kohtaan. En ole tehnyt sitä, enkä aio aloittaa sitä nytkään.

Kirby totesi, että useimmat ”Venäjän ponnisteluista ovat pysähtyneet ja epäonnistuneet, kun taistelu Bahmutin kaupungista jatkuu”. Hän lisäsi, että Venäjä on saavuttanut asteittaisia voittoja kaupungissa, jolla on hyvin vähän strategista arvoa.

– Perusasia on, että Venäjän hyökkäysyritys on kostautunut. Kuukausien taistelujen ja poikkeuksellisten tappioiden jälkeen Venäjä keskittyy edelleen yhteen Ukrainan kaupunkiin, jolla on rajallinen strateginen arvio, Kirby summasi.