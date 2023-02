USA:n mukaan Kiinan vakoilupalloja on havaittu myös muualla

Yhdysvaltain puolustusvoimien kerrotaan tarkkailevan maan yllä ajelehtivaa kiinalaista tiedustelupalloa, joka kulkee huomattavasti kaupallista lentoliikennettä korkeammalla.

Puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja, prikaatikenraali Patrick Ryder vakuutti tiedotustilaisuudessa, ettei kohde muodosta ”sotilaallista tai fyysistä uhkaa” amerikkalaisille. Hänen mukaansa vakoilupalloa on estetty keräämästä arkaluonteista tiedustelutietoa.

Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomentokeskus NORAD seuraa parhaillaan tiedustelupallon etenemistä. Washington Post -lehden mukaan asukkaat ovat tehneet viime päivinä havaintoja ainakin Montanan osavaltiossa.

Havainnon ajoitusta on pidetty merkittävänä, sillä ulkoministeri Antony Blinken on lähdössä pian Pekingiin neuvottelemaan Kiinan johdon kanssa. Blinkenin ensimmäisen Kiina-vierailun tavoitteena on vakauttaa maiden välisiä suhteita ja lieventää viimeaikaisia jännitteitä. Vakoilupallon yllättävä ilmaantuminen Yhdysvaltain ylle voi vaikeuttaa neuvotteluita.

Tapahtumiin on reagoitu voimakkaasti sekä republikaanien että demokraattien leirissä. Edustajainhuoneen republikaaniedustaja Mike Gallagher ja demokraattiedustaja Raja Krishnamoorthi kehottavat yhteisessä kannanotossaan maan johtoa vastaamaan Kiinan muodostamaan uhkaan.

– Kiinan kommunistisella puolueella ei pitäisi olla vapaata pääsyä Yhdysvaltain ilmatilaan, Gallagher ja Krishnamoorthi sanovat.

Presidentti Joe Bidenin ja puolustusministeri Lloyd Austinin kerrotaan keskustelleen mahdollisuudesta ampua kiinalaispallo alas. Näin ei ole ainakaan toistaiseksi tehty, koska putoavien kappaleiden on pelätty aiheuttavan mahdollisia vahinkoja. F-22-hävittäjäkoneita lähetettiin aiemmin tutkimaan kohdetta.

Pentagonin mukaan samankaltaista tiedustelutoimintaa on havaittu useissa eri paikoissa viime vuosien aikana. Vastaavia palloja on havaittu ainakin Havaijin ja Guamin yllä. Molemmissa sijaitsee Yhdysvaltain asevoimien tukikohtia.

Little did I know that I photographed a #chinesespyballoon yesterday. pic.twitter.com/vFQltifxkU — Chase Doak (@ckdoak) February 2, 2023

#DOD says high altitude balloon over Montana yesterday was a spy balloon from #China. I did a quick run of the #NOAA HYSPLIT model to trace backwards the path of an object. Using 14K meters over Montana yesterday I get the following – Yup Central China!https://t.co/FHiG79f4th pic.twitter.com/DeZLjjkPei — Dan Satterfield (@wildweatherdan) February 2, 2023