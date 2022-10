USA:n media lankesi Elon Muskin Twitter-kaupan uutiskepposeen

Yhdysvaltalainen media lankesi huijaukseen, joka liittyi monimiljardööri Elon Muskin tekemiin Twitter-kauppoihin. Asiasta kertoo Teslarati-sivusto.

Elon Muskin kerrottiin nousseen Twitterin johtoon viime viikolla. Samalla hän irtisanoi useita yrityksen työntekijöitä johtoa myöten.

Perjantaina Twitterin pääkonttorin edustalla San Franciscossa seisoskeli kaksi miestä pahvilaatikko sylissä. He esittelivät olevansa nimeltään ”Rahul Ligma” ja ”Daniel Johnson”. Miehet esittelivät olevansa insinöörejä, jotka Musk oli juuri irtisanonut.

Miesten oleskelu kadulla herätti useiden tiedotusvälineiden huomion ja esimerkiksi CNBC:n toimittaja Deirde Bosa julkaisi miehistä kuvia Twitterissä ja kuvaili heidän näyttäneen ”järkyttyneeltä” äkillisen työpaikan menetyksen takia. Myöhemmin artikkelit väitetyistä irtisanomisista levisivät myös muihin merkittäviin yhdysvaltalaisiin tiedotusvälineisiin.

Tapauksessa oleellista on se, että todellisuudessa kadulla pahvilaatikoiden kanssa seisoskelleet miehet eivät olleet irtisanottuja Twitterin työntekijöitä. The Verge-lehden tekemän selvityksen mukaan kyseisen nimisiä työntekijöitä ei löydy Twitterin sähköposti- tai Slack-järjestelmistä tai LinkedInistä.

Sosiaalisessa mediassa huomiota saanut pila on tavoittanut myös Twitterin uuden omistajan Elon Muskin. Hän vaikuttaa olleen ilahtunut miesten tempauksesta. Musk kiinnittää huomiota myös siihen, että CNBC käytti asiasanaa ”erikoisraportointi” uutisoidessaan tempauksesta.

Entire team of data engineers let go. These are two of them #TwitterTakeover pic.twitter.com/gNSl6qSCKU

Turns out “Rahul Ligma” was not actually fired from Twitter, but instead was just some random dude with a box that got CNBC with a Ligma Nuts joke pic.twitter.com/zVoPIf5ker

— greg (@greg16676935420) October 28, 2022