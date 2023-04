USA:n komentajan mukaan Ukraina on hyvässä asemassa vastahyökkäykseen

Ukrainalaiset ovat hyvässä asemassa vastahyökkäykseen Venäjän armeijaa vastaan, Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Christopher Cavoli sanoi kongressin asevoimien komitealle keskiviikkona CNN:n mukaan.

– Heidän kanssaan erittäin huolellisesti tehdyn mallinnuksen mukaan ukrainalaiset ovat hyvässä asemassa, sanoi ja lisäsi, että Yhdysvallat on työskennellyt heidän kanssaan mahdollisen yllätyshyökkäyksen torjumiseksi.

Cavoli kertoi myös, että Venäjän maajoukot ovat nyt suuremmat kuin konfliktin alussa, vaikka ne ovat kärsivät kovia tappioita sodassa Ukrainaa vastaan.

Cavolin mukaan maavoimiensa lisäksi Venäjällä on useita vaihtoehtoja.

– Ilmavoimat on menettänyt hyvin vähän. He ovat menettäneet 80 konetta. Heillä on vielä tuhat hävittäjää ja hävittäjäpommikonetta. Joten he käyttävät edelleen myös kaikkea tätä tavanomaista kalustoa, Cavoli sanoi.

Venäjän viranomaisten, mukaan lukien Wagner-ryhmän johtaja Jevgeni Prigozhinin, kommentit korostavat ”laaja-alaista ahdistusta” mahdollisesta Ukrainan vastahyökkäyksestä, Institute for the Study of War totea keskiviikkoisessa raportissaan 26. huhtikuuta.

Eräs venäläinen sotilasblogisti vihjaili, että vastahyökkäyksellä aiotaan pilata toukokuun 9. päivän juhlat Venäjällä. Prigozhinin kommentit koskivat sääolosuhteiden paranemista, mikä mahdollistaisi Ukrainan vastahyökkäyssuunnitelmien etenemisen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan kutsui puheita mahdollisista neuvotteluista Ukrainan vastahyökkäyksen jälkeen jakomielitautisiksi New Yorkissa 25. huhtikuuta pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

ISW:n mukaan vastahyökkäystä ympäröivän venäläisen informaatiotilan hajanainen retoriikka osoitti yhtenäisen strategian puuttumista tämän huolen ratkaisemiseksi.

Raportissa viitataan myös Ukrainan apulaispuolustusministerin Hanna Malyarin lausuntoihin Venäjän jatkuvista ponnisteluista miehitetyillä alueilla. Malyarin mukaan kampanjan tavoitteena on helpottaa alueiden asuttamista venäläisillä.

– Venäjä saattaa toivoa tuovansa kansalaisiaan täyttämään Ukrainan autioituneita alueita integroidakseen edelleen miehitettyjä alueita Venäjään sosiaalisesti, hallinnollisesti, poliittisesti ja taloudellisesti, mikä vaikeuttaa olosuhteita näiden alueiden integroimiseksi uudelleen Ukrainaan, ISW sanoi.

ISW:n mukaan Venäjän viranomaiset yrittävät myös turvata miehitetyn Krimin ja valmistella muita alueita Ukrainan vastahyökkäyksen varalta siirtämällä niille lisää kalustoa.