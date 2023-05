USA:n keskuspankin johtaja: Ohjauskoron nosto saattaa olla ohi

Yhdysvaltain keskuspankki Fed nosti eilisessä kokouksessaan ohjauskorkoaan odotetusti 0,25 prosenttiyksiköllä 5,00-5,25 prosentin vaihteluvälille. Kyseessä oli kymmenes nosto peräkkäin maaliskuun 2022 jälkeen.

Tämä on myös ensimmäinen kerta vuoden 2007 jälkeen, kun korko on yli 5 prosenttia.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell sanoi Financial Timesin mukaan, että ohjauskoron nosto on ehkä jo maalissaan. Suoraa lupausta hän ei kuitenkaan antanut.

– Tuntuu, että olemme paljon lähempänä tämän loppua kuin alkua. Jos lasketaan yhteen kaikkien eri kanavien kautta tapahtuvat finanssipolitiikan kiristykset, meistä tuntuu, että olemme lähellä tai ehkä jopa jo maalissa, hän totesi tiedotustilaisuudessa.

Samalla hän kertoi, että Fed on valmis myös tekemään enemmän toimia, mikäli se on perusteltua. Kommenttien on kuitenkin katsottu vihjaavan vahvast, että Fed uskoo tehneensä tarpeeksi inflaation kääntämiseksi kohti kahden prosentin tavoitetta.

– Hän ei voinut luvata korkojen nousun pysäyttämistä, mutta hän teki kaiken muun kuin sen, summaa Moody Analyticsin pääekonomisti Mark Zandi.

FT:n mukaan osa ekonomisteista pitää Powellin vihjailua korkojen nousun pysähtymisestä liian selkeänä. Se voi aiheuttaa ongelmia, mikäli inflaatio ei lähdekään taittumaan.