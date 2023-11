USA:n kenraali: Ukrainan infosota tehoaa – 17000 hyökkääjää antautunut tai karannut

Ukrainan informaatiosota on saanut 17 000 venäläissotilasta pois taistelukentältä, Yhdysvaltain armeijan erikoisoperaatioiden komentaja, kenraaliluutnantti Jonathan Braga sanoi Business Insiderin mukaan.

Kenraalin mukaan taitavasti laaditut viestit ovat saaneet tuhannet venäläiset taistelijat luovuttamaan joko antautumalla tai peräti saanut heidät vaihtamaan puolta.

– Viestityksellä on ollut valtava rooli taktisessa ja operatiivisessa mielessä. Olemme tukeneet ukrainalaisia kumppaneitamme. 17 000 venäläistä on karannut. Se on 17 000 sotilasta, joita ei ole tarvinnut tuhota taistelukentällä, Braga sanoo.

– Taktisella tasolla yksittäisten sotilaiden tahdon ja moraalin heikentäminen yksikön yleisen kyvyn heikentämiseksi on luontaista, ja se on perinteistä sotilaallista toimintaa, joka kylvää epäilyksiä vastustajan mieliin, Braga sanoo.

Sosiaalista mediaa hyödyntäen Ukraina saattoi kerätä tietoa vihollisen kalustosta ja henkilöstöstä ja käyttää sitä sitten tiedotusoperaatioissa tiettyihin yksiköihin kohdistaen.

On olemassa lukemattomia esimerkkejä Venäjän joukkojen huonosta moraalista, joita Ukrainan operaatiot voivat hyödyntää, ja Kreml on yrittänyt torjua Bragan kuvailemia vaikutuksia.

Niitä ovat muun muassa julmat toimenpiteet, kuten sellaisten sotilaiden teloittaminen, jotka vetäytyvät tai eivät noudata käskyjä, aivan kuten Neuvostoliitto teki toisessa maailmansodassa.

Ukrainan sotilastiedustelu avasi muun muassa vihjelinjan syyskuussa 2022 auttaakseen antautumaan halukkaita venäläisiä sotilaita.