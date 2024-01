USA:n kenraali: Meidän pitäisi lähettää Ukrainalle jopa vanhentuneet ammukset

– Jos joidenkin yhdysvaltalaisten aseiden vanhenemispäivä on ohi ja ne on tarkoitus tuhota, ne pitäisi sen sijaan lahjoittaa Ukrainalle, koska niillä on hyvät mahdollisuudet toimia edelleen taistelukentällä, sanoo kenraali evp, entinen Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentaja Ben Hodges. Nykyisin hän toimii Naton logistiikka-alan vanhempana mentorina.

– Ainoa asia, joka estää meitä tarjoamasta näitä aseita, näitä kykyjä, on poliittinen tahtomme, hän totesi Ukrinformille.

– Jos jotkin näistä aseista ovat vanhentumassa tai vanhentuneet, on olemassa hyvä mahdollisuus, että suurinta osaa niistä voidaan edelleen käyttää. Sanon, annetaan ne Ukrainan asevoimille, jotka ovat osoittaneet olevansa erittäin, erittäin innovatiivisia ja taitavia sekä yhdistämään kaikki saamansa kyvyt tehokkaaksi aseeksi. Tehdään se sen sijaan, että tuhoaisimme nämä, Hodges totesi.

Hän myönsi kuitenkin, että ”ei ase tai yksi alusta muuttaisi kaikkea.”

– Se on yhdistelmä ilma-maa- ja merivoimaa, mutta varmasti listani kärjessä olisi pitkän kantaman tarkkaiskukyky vähintään 300 kilometrin kantamaan. Puhumme siis ATACMSista ja (Saksalaisesta risteilyohjus) Tauruksesta, hän sanoi.

Näillä aseilla Hodges uskoo, että Ukraina voisi iskeä jokaiseen Venäjän miehittämän Ukrainan neliömetriin, myös Krimille.

– Mikään venäläinen päämaja, ei venäläinen tykistö tai venäläinen logistiikka olisi turvassa. Mikään venäläinen alus ei missään Krimillä olisi turvassa. Ei Venäjän lentotukikohta. Mikään Shahed-laukaisupaikka miehitetyssä Ukrainassa ei olisi turvallinen, Hodges luetteli.

Hän korosti myös, että tärkein panos, jonka Yhdysvallat ja Saksa voisivat antaa Ukrainalle, olisi sanoa, että ”haluamme Ukrainan todella voittavan tämän sodan, mikä on strategisten etujemme mukaista, että te, Ukraina menestytte.”

Hän lisäsi, että tämä avaisi portit Ukrainan tarvitsemalle aineelliselle avulle ja lähettäisi vahvan signaalin Venäjälle, että heidän toiveensa siitä, että länsi on epävarma lisätuesta Ukrainalle, murtuisi.

Venäjä saattaa tällä tavoin ymmärtää, että heidän kulumissotastrategiansa epäonnistuu, Hodges totesi.