USA:n Iranin sota maksaa jopa 500 miljoonaa päivässä

Sota Irania vastaan maksaa Yhdysvalloille satoja miljoonia dollareita päivässä. Noin kymmenesosa kustannuksista aiheutuu taisteluissa tuhoutuneesta sotilaskalustosta, arvioi tuore analyysi. Asiasta uutisoi Financial Times.
Helmikuun 28. päivänä alkaneen sodan jälkeen Yhdysvaltain Lähi-idän alueen tukikohtiin kohdistuneissa iskuissa on kuollut 13 amerikkalaista. Yli 300 amerikkalaissotilasta on haavoittunut.
American Enterprise Institute (AEI) -ajatushautomon vanhempi tutkija ja entinen Pentagonin budjettivirkamies Elaine McCusker arvioi Iranin vastaisten sotatoimien kustannuksiksi viiden viikon ajalta yhteensä 22,3–31 miljardia dollaria eli noin 19,3-26,8 miljardia euroa.
Laskelmiin sisältyvät lisäjoukkojen siirtämisen kustannukset Lähi-itään joulukuun lopulta alkaen, mutta ne eivät sisällä täydellistä taisteluvahinkojen arviointia.
Lukuihin sisältyy 2,1–3,6 miljardia dollaria (noin 1,8-3,1 miljardia euroa) taisteluvahingoista ja kaluston korvaamisesta aiheutuneita kustannuksia. Haarukan yläpäässä ovat mukana muun muassa lentotukialus USS Gerald R. Fordin korjauskustannukset sekä Qatarissa sijaitsevan ballististen ohjusten varoitusjärjestelmän korjaaminen.
Iran näyttää priorisoineen omat iskunsa Yhdysvaltain Lähi-idän tukikohtien tutka- ja viestijärjestelmiin sekä ilmatankkauskoneisiin, jotka mahdollistavat hävittäjien pitkän kantaman iskut.
Puolustusministeriö Pentagon on hakenut kongressilta 200 miljardin dollarin lisärahoitusta kattaakseen Iranin operaatioiden kustannuksia.
Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon (CSIS) puolustus- ja turvallisuusneuvonantaja Mark Cancian arvioi sotaoperaation maksavan Yhdysvalloille noin puoli miljardia dollaria (noin 430 miljoonaa euroa) päivässä.
Hänen mukaansa esimerkiksi Boeing E-3 Sentry -ilmatiedustelu- ja johtamisjärjestelmän korvaaminen maksaisi todennäköisesti yli 700 miljoonaa dollaria (noin 600 miljoonaa euroa). Kyseinen kone vaurioitui pahoin iskussa Prinssi Sultanin lentotukikohtaan Saudi-Arabian Riadin lähellä.
Asiantuntijoiden mukaan myös kaksi tutkajärjestelmää Jordaniassa ja Qatarissa ovat merkittävimpiä vaurioituneita kohteita. Näihin kuuluu AN/TPY-2-tutka, joka on keskeinen osa Yhdysvaltojen kehittynyttä Thaad-ohjuspuolustusjärjestelmää. Tutkan on raportoitu tuhoutuneen Jordaniassa sijaitsevassa tukikohdassa sodan alkuvaiheessa.
Yhden AN/TPY-2-tutkan korvaamisen on arvioitu maksavan noin 485 miljoonaa dollaria (noin 420 miljoonaa euroa). Yhden tutkan valmistus kestää lähes kolme vuotta.