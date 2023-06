USA:n ex-lähettiläs ylistää Kremlin imagontekijöitä

Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul kehuu Twitterissä Venäjän johtaja Vladimir Putinin imagontekijöitä.

– He ovat vakuuttaneet monia ihmisiä – ja ei vain Venäjällä – että Putin on vahva johtaja ja machiavellilainen nero. Jopa kapinan kohdalla ihmiset kutsuvat häntä loistavaksi sen takia, kuinka hän hoiti kriisin. Minä en, Moskovassa vuosina 2012–2014 palvellut ex-lähettiläs sanoo tviitissään.

McFaul on jakanut Journal of Democracy -lehdessä julkaistun kirjoituksensa palkkasoturiyhtiö Wagnerin kapinasta.

Todellisuudessa Putin on ex-lähettilään mukaan heikko. Ukrainan sota ja Wagnerin kapina ovat heikentäneet diktaattorin otetta vallasta.

– Eliitin – sotilaskomentajien, hallinnon johtajien, kuvernöörien, liikemiesten – silmissä Putin näyttää entistä pienemmältä. Vaikka Venäjällä on lähes mahdotonta mitata yleistä mielipidettä, on vaikea kuvitella, että venäläinen yhteiskunta tuntee olonsa aiempaa turvallisemmaksi tai luottavaisemmaksi johtajaansa kohtaan.

Ex-lähettiläs kirjoittaa, että sosiaalisessa mediassa levitetään vihaisia viestejä, joissa Venäjän turvallisuusjoukkoja haukutaan pelkureiksi ja epäpäteviksi.

– Kaikkein tärkeintä on kenties se, kuinka tämä kriisi vaikuttaa Ukrainan osia miehittävien venäläisten joukkojen moraaliin. Telegram-kanavilla, jotka ovat edelleen kaikkien venäläisten helposti saatavilla, (Jevgeni) Prigozhin puhui suoraan näille sotilaille ja kertoi, että heidän komentajansa ovat huijanneet heitä ja taistelemaan ja kuolemaan järjettömässä sodassa.

McFaulin mukaan sodan jatkuminen nakertaa Putinin valtaa entisestään.

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että mitä pidempään sota kestää, sitä heikommaksi Putinin hallinto tulee. Kun pahat pojat taistelevat keskenään sen sijaan, että hyökkäsivät hyvien poikien kimppuun, se on hyvä uutinen hyville pojille. Kaikki mikä heikentää Putinia on hyväksi Ukrainalle. Se on niin yksinkertaista.

Give the Kremlin image-makers credit. They have convinced a lot of people — & not just in Russia — that Putin is a strong leader and Machiavellian genius. Even when faced with a mutiny, people still call him brilliant in the way he handled the crisis. Not me. 1/THREAD pic.twitter.com/WZAzMnkI73

— Michael McFaul (@McFaul) June 28, 2023