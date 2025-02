USA:n ehdot Ukrainalle raskaammat kuin Versailles’n rauhassa

Versailles’n rauhanehdot kalpenevat Ukrainan rinnalla, vertaa brittilehti Telegraph Yhdysvaltojen Ukrainalle tarjoaman mineraalisopimuksen ehtoja. Sopimus, joka Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky yritettiin saada hyväksymään, luovuttaisi Yhdysvalloille puolet Ukrainan maamineraaleista.

Kun Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent ilmestyi Kiovaan joitakin päiviä ennen Münchenin turvallisuuskonferenssia, odotettiin Ukrainan hallinnossa lupausta tuen jatkumisesta tai jotain muuta positiivista signaalia. Mutta Bessent toikin mukanaan sopimusluonnoksen.

Sen mukaan Yhdysvallat saisi vastineena tuestaan 50 prosenttia kaikista Ukrainan maamineraalien tuottamista voitoista ja myös kaikista uusista kolmansien osapuolien kanssa tehtävistä sopimuksista. Tarkemmin yksityiskohtia säätelisi tarkoitusta varten perustettu rahsto.

The Economist -lehden lähteiden mukaan Zelenskyille annettiin vain tunti aikaa harkita Yhdysvaltojen tarjousta. Vaikka maamineraalit vastineena sotilaallisesta avusta on alun perin ollut Ukrainan oma idea, jota se esitteli edelliselle presidentti Joe Bidenille, ei Zelenskyi lopulta allekirjoittanut Scott Bessentin tuomaa tarjousta sellaisenaan. Valkoinen talo kutsui heti Zelenskyin tarvetta tarkemmalle harkinnalle ”lyhytnäköiseksi”.

Nyt Telegraph-lehti on tutkinut tarjouksen ehtoja ja havainnut, että ne olisivat olleet heikommat kuin ensimmäisen maailmansodan päättäneen Versailles’n rauhansopimuksen ehdot vuonna 1919. Versailles’n sopimuksessa hävinnyt Weimarin tasavalta määrättiin maksamaan korvauksia 132 miljardia kultamarkkaa eli nykyrahassa noin 269 miljardia dollaria. Korvauksia vielä alennettiin myöhemmin. Ukrainan tapauksessa maamineraalisopimuksen arvo on noin 500 miljardia dollaria.

Ukraina tuottaa maailman titaanista 4–7 prosenttia ja sen hallussa on 10–20 prosenttia koko maailman titaanivaroista. Litium-esiintymiäkin on The Economistin mukaan kolme. Lehti arvioikin, että Venäjä on saattanut tehdä presidentti Donald Trumpin hallinnolle ”tiskin alta” ehdotuksen päästäkseen käsiksi näihin luonnonvaroihin. Ukrainska Pravdan mukaan Trump ehti myös jo väittää Fox Newsille, että Zelenskyi olisi ”periaatteessa suostunut” siirtämään Yhdysvalloille 500 miljardia dollaria.

Versailles’n rauhanehdot neuvoteltiin ensimmäisen maailmansodan voittajavaltioiden kesken. Hävinneelle Weimarin Saksalle annettiin kesäkuussa 1919 valmis sopimus allekirjoitettavaksi periaatteella ”hyväksy tai alistu miehitykseen”. Tämä herätti katkeruutta saksalaisissa, jotka alkoivat kutsua Versailles’n rauhaa ”häpeärauhaksi”. Historioitsijat ovat myöhemmin päätelleet, että Saksan nöyryyttäminen oli keskeinen syy sille, että revanssihenki johti Adolf Hitlerin valtaannousuun ja lopulta toiseen maailmansotaan.