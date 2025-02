USA:n edustaja Kiovassa: Olen kuuntelemassa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Ukrainan ja Venäjän lähettiläs Keith Kellogg on saapunut Kiovaan.

Junasta päästyään hän antoi medialle lyhyet kommentit Kiovan rautatieasemalla. Kellogg sanoi, että Yhdysvallat ymmärtää Ukrainan turvatakuiden tarpeen, kun hän vieraili maassa keskustelemassa ukrainalaisten virkamiesten kanssa. Asiasta kertovat esimerkiksi Voice of America ja sosiaalisessa mediassa toimiva itsenäinen Noel Reports.

Kenraali Kellogg kertoi olevansa Ukrainassa ”kuuntelemassa”, ymmärtävänsä ja kuulevansa Ukrainan johtajien huolenaiheet ja palaavansa Yhdysvaltoihin konsultoimaan presidentti Trumpia. Kelloggin mukaan Yhdysvallat haluaa Ukrainan sodan päättyvän, sillä se olisi hyväksi alueelle ja koko maailmalle.

Kellogg aloittaa työskentelynsä keskellä diplomaattisesti arkaa tilannetta. Keskiviikkona Ranskan presidentti Emmanuel Macron isännöi eurooppalaisten johtajien kokousta toiseen neuvottelukierrokseen konfliktista ja Euroopan tuesta Ukrainalle. Samalla Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat tilanteesta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin pään yli.

Keith Kellogg on kuluvalla viikolla tavannut jo myös Euroopan johtajia, ja tiistaina Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio keskusteli Saudi-Arabiassa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Ulkoministeri Rubion mukaan sekä Ukrainan että Venäjän olisi tehtävä myönnytyksiä rauhan saavuttamiseksi.

Rubio sanoi, että Ukrainan ja Euroopan maiden on osallistuttava neuvotteluihin sodan lopettamisesta. Hän sanoi, että jos sota lopetetaan, Yhdysvalloilla olisi ”poikkeukselliset mahdollisuudet … toimia kumppanina” Venäjän kanssa kaupassa ja muissa globaaleissa kysymyksissä.

Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Kaja Kallas sanoi, että hän ja muut Euroopan ulkoministerit keskustelivat Rubion kanssa Yhdysvaltain ja Venäjän tapaamisen jälkeen, ja hän ilmaisi tukensa Ukrainan johtamalle ratkaisulle.

– Venäjä yrittää jakaa meidät. Ei kävellä heidän ansaansa”, Kallas sanoi viestipalvelu X:ssä. ”

– Tekemällä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa voimme saavuttaa oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan – Ukrainan ehdoilla.”

Venäjä hallitsee nyt noin viidesosaa Ukrainan kansainvälisesti tunnustetusta vuoden 2014 alueesta, mukaan lukien Krimin niemimaa, jonka se valtasi Ukrainalta vuonna 2014, suuri osa Itä-Ukrainasta, jonka venäläismieliset separatistit valtasivat myöhemmissä taisteluissa, sekä maa-alueita, jotka Venäjä on vallannut vuoden 2022 hyökkäyksen aloittamisen jälkeen.

Zelenskyi on pitkään vaatinut maansa vuoden 2014 rajojen palauttamista, mutta Yhdysvaltain virkamiehet ovat sanoneet, että se on epärealistista, samoin kuin Kiovan pitkään tavoittelema tavoite liittyä Natoon.

Yhdysvallat ja Venäjä sopivat nimittävänsä omat korkean tason ryhmänsä aloittamaan työskentelyn Ukrainan konfliktin lopettamiseksi mahdollisimman pian. Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat mahdollisesti vielä helmikuun aikana, mutta aikataulua ei keskiviikkoiltapäivään mennessä ollut vielä vahvistettu.

