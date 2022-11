USA:lta historiallinen paljastus: Tässä tulee ensimmäinen kuudennen sukupolven taistelukone

Northrop Grumman paljastaa perjantaina yleisölle Yhdysvaltain ilmavoimien tulevan häivepommikoneen. B-21 Raiderin on määrä korvata tulevaisuudessa paljon ilmavoimien nykyisistä kyvyistä. Yhtiön tehtaalla Palmdalessa järjestettävää tilaisuutta pääsee seuraamaan livenä tämän linkin takaa.

NG:n tiedotteessa todetaan, että kyseessä on ensimmäinen niin sanotun kuudennen sukupolven taistelukone, jonka suuri yleisö on koskaan saanut nähdä.

B-21:n valmistuksessa on mainospuheiden mukaan sovellettu täysin uusia kehitys- ja valmistusteknologioita ja kone on suunniteltu sellaiseksi, että sitä voidaan päivittää mahdollisimman helposti läpi sen koko elinkaaren. Tämän kuvataan varmistavan, että pommittaja kykenee toimimaan myös tulevaisuudessa kaikissa uhkaympäristöissä.

Itse koneen ominaisuuksista on kerrottu tähän mennessä vain yleisluontoisesti. Erilaiset julkiset asiakirjat ovat kuitenkin paljastaneet joitakin tiedonmurusia koneen mahdollisista ominaisuuksista. Verkkouutiset kertoo alla esimerkiksi vuonna 2017 julki tulleista tilintarkastusraporteista, joiden perusteella kone saattaisi kyetä toimimaan myös miehittämättömänä.

B-21 hyödyntää uusinta häiveteknologiaa ja sitä kuvataan ”digitaaliseksi pommikoneeksi”. Tämä näkyy muun muassa uudenlaisessa tavassa päivittää koneen kykyjä. Jatkossa konetta ei enää uudisteta päivityspaketeilla nykyisten sotilaskoneiden tapaan vaan yksittäisiä ominaisuuksia voidaan yhtiön mukaan lisätä koneeseen nopeasti ja helposti.

Vaikka koneesta onkin julkaistu viime vuosina joitakin ”taiteilijan näkemyksiä”, ei sen tarkasta ulkomuodosta ole vielä tämän enempää tietoa. B-21:n odotetaan kuitenkin muistuttavan päällisin puolin läheisesti Yhdysvaltain ilmavoimien nykyistä B-2 Spirit-häivepommikonetta ja joitakin nykyisin käytössä olevia tiedustelulennokkeja.

B-21 Raiderin juuret ovat jo vuosia sitten käynnistetyissä Next Generation Bomber (NGB) – ja Long Range Strike Bomber (LRS-B) -hankkeissa. Northrop Grumman voitti lopulta Boeingin ja Lockheed Martinin yhteistarjouksen uuden koneen rakentamisesta järjestetyssä kilvassa vuonna 2015.

