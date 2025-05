USA vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta

Ukrainan tueksi lähetetään lisää amerikkalaisvalmisteisia ilmatorjuntajärjestelmiä.

Yhdysvaltain hallintolähteet vahvistavat New York Times -lehdelle, että aiemmin Israeliin sijoitettu Patriot-ohjusjärjestelmä kunnostetaan ja lähetetään sen jälkeen Ukrainaan. On mahdollista, että Saksasta tai Kreikasta toimitettaisiin tämän lisäksi toinen Patriot-järjestelmä.

Valkoisen talon turvallisuusneuvoston tiedottaja James Hewittin mukaan presidentti Donald Trumpin näkemys Ukrainan sodan lopettamisesta ei ole muuttunut. Patriot-järjestelmän siirrosta oli sovittu Israelin kanssa jo viime syksynä presidentti Joe Bidenin virkakaudella. Puolustusministeriö Pentagon ilmoittaa jatkavansa Ukrainan aseellista tukemista aiemmin hyväksyttyjen päätösten mukaisesti.

Kreml on kiihdyttänyt ohjus- ja droonihyökkäyksiä ukrainalaisia kaupunkeja vastaan huolimatta Yhdysvaltain kanssa käydyistä keskusteluista sodan lopettamiseksi.

Ukrainalla on tällä hetkellä käytössään kahdeksan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää, joista kuusi on toimintakunnossa. Kaksi on parhaillaan kunnostettavana. Vahvistusten kanssa Ukraina voisi suojata erityisesti pääkaupunki Kiovaa ilmahyökkäyksiltä kymmenen patterin turvin.

Donald Trumpin asenne vaikuttaa muuttuneen viime viikkoina yhä kriittisemmäksi Venäjän presidentti Vladimir Putinia kohtaan. Trump on pohtinut, onko Putin vain vedättänyt Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluita koskevilla lausunnoillaan.

Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat viime viikolla mineraalisopimuksen, jonka ehdot ovat Ukrainan kannalta huomattavasti alkuperäistä paremmat. Sopua pidettiin merkittävänä diplomaattisena voittona Ukrainalle. Se myös luultavasti takaa amerikkalaistuen jatkumisen.

Yhdysvaltain vientisääntöjen mukaan kaikkien amerikkalaisvalmisteisten Patriot-järjestelmien siirto Ukrainaan edellyttää Valkoisen talon lupaa, vaikka ne toimitettaisiin muista maista. Tehokkailla ilmapuolustusjärjestelmillä on kovaa kysyntää maailman eri konfliktipesäkkeissä.

Noin miljardi euroa maksavan Patriot-järjestelmän operointiin vaaditaan noin 90 sotilasta. Niitä on käytössä maailmanlaajuisesti lähes 190 kappaletta. Euroopan mailla on 40, joista kahdeksan on lähetetty Ukrainaan.