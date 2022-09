USA saattaa antaa Ukrainalle panssarivaunuja

Yhdysvaltain armeijan korkean virkamiehen mukaan nykyaikaiset panssarivaunut ovat ”ehdottomasti pöydällä” tulevaisuudessa, mutta ne eivät ole vaihtoehto välittömään taisteluun koulutukseen ja ylläpitoon liittyvien ongelmien vuoksi.

– Tarkastelemme Ukrainan asevoimien kokonaisuutta ja pohdimme tulevaisuutta varten, mitä valmiuksia ne tarvitsevat sekä kuinka Yhdysvallat ja liittolaisemme voivat tukea Ukrainaa näiden voimavarojen rakentamisessa, virkamies sanoi CNN:lle.

Yhdysvallat ei tällä hetkellä myöskään harkitse antavansa Ukrainalle pidemmän kantomatkan rakettijärjestelmiä (GMLRS).

Myös Saksassa on esitetty vaatimuksia Leopard 2-taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainalle, mutta toistaiseksi maan hallitus ei ole lämmennyt ajatukselle.

Saksa on juuri toimittamassa Ukrainalle kaksi uutta Mars II-raketinheitintä, neljä panssarihaupitsia ja 50 Dingo-panssaroitua miehistönkuljetusvaunua.

Two new MLRS Mars II, 4 additional Panzerhaubitze 2000 self-propelled howitzer are good part of this great 🇩🇪-🇳🇱 family in 🇺🇦. Also 50 Dingo armored personnel carriers are arriving to us. Military aid from our German friends are important part of our joint victory over terrorist pic.twitter.com/rm7AKId4i7

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 19, 2022