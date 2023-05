Näin reserviläinen voi upseerin mukaan kehittyä sotilasjohtamisessa

Valtaosa Puolustusvoimien sodanajan johtajista on reserviläisiä. Puolustusvoimien yleisesikuntaupseeri Otso Sutela antaa vinkkejä Twitterissä, miten reserviläinen voi kehittyä sotilasjohtamisessa harjoitusten ulkopuolella.

– Harva syntyy valmiina johtajana, mutta tässäkin lajissa voi kehittää itseänsä, hän toteaa.

Sutela selittää, miksi johtaminen on tärkeää sotilaille:

– Leadership (johtaminen) on nimenomaan se keino, jolla johtajat motivoivat taistelijat toteuttamaan annetut tehtävät. Toisinaan se on vaarallista ja myös pelottavaa. Asian työstäminen luo mieleen malleja toiminnalle ääritilanteissa.

Hän muistuttaa, että johtajana voi kehittyä lukemalla johtamisesta.

– Kaikkia virheitä ei kannata tehdä itse. Usein joku on jo ennättänyt kirjoittamaan aiheesta kirjan. PV:n Johtajan käsikirja on hyvä perusteos, joka on aika hiljattain päivitetty.

Sutela on jakanut tviitti-ketjussaan listan useista eri kirjoista, joita hän itse pitää hyödyllisenä johtamisen näkökulmasta.

Sotilasjohtamisen teoriaopintoja voi opiskella myös etänä. Esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjestää kursseja. Lisäksi tarjolla on erilaisia podcasteja.

– Johtajana voi kehittyä pitämällä yllä fyysistä kuntoa. Johtajalla on oltava sellainen toimintakyky, että energiaa riittää myös muista huolehtimiseen. Fyysisen kunnon merkitystä ei voi tarpeeksi alleviivata, koska se tukee myös mielen jaksamista, Sutela sanoo.

– Reflektoi oppimaasi. Pohdi miten toimisit itse jossain tietyssä tilanteessa ja mitä periaatteita itse painottaisit? Kirjoita ajatuksiasi ylös. Pohdi miten voisit soveltaa sotilasjohtamisen periaatteita arkesi vuorovaikutustilanteissa tai esimerkiksi työssäsi.

Sutela korostaa, että johtajana voi kehittyä keskustelemalla johtamisesta.

– Mene kahville tai mehulle henkilöiden kanssa, joiden tiedät olevan kiinnostuneita samasta aihepiiristä. Jakamalla ajatuksia oppimista tapahtuu ihan huomaamatta. Puhukaa vaikka omista onnistumisista tai haasteista.

Valtaosa Puolustusvoimien sodanajan johtajista on reserviläisiä. Miten #reserviläinen voisi kehittyä sotilasjohtamisessa harjoitusten ulkopuolella? Tässä 🧵 pari ajatusta aiheesta. Harva syntyy valmiina johtajana, mutta tässäkin lajissa voi kehittää itseänsä. 1/11 — Otso Sutela (@OSutela) May 10, 2023