Upseeri IS:lle: Tämä on suurin muutos sodankäynnissä

Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, kapteeni Anssi Heinämäki sanoo Ilta-Sanomille, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa tulee jäämään historiaan droonisotana.
Hänen mukaansa Ukrainan droonit ovat pakottaneet hyökkääjän suuret motorisoidut keskittymät suojautumaan.
– Keskeinen muutos on se, että Venäjän hyökkäysyrityksissä panssarivaunut ja muut ajoneuvot on jätetty pois. Panssarikolonnilla ei päästä etenemään. Siihen puututaan välittömästi lennokeilla, Heinämäki sanoo IS:n Ukraina-studiossa.
Tämä on johtanut Heinämäen mukaan siihen, että alueen saaminen haltuun on hidasta ja tuottaa paljon tappioita.
Tuoreimpana taktiikkanaan Venäjä hyödyntää taistelualueen tehokasta eristämistä.
– Se käyttää drooneja [rintamalinjan] taakse katkaistakseen huoltoyhteyksiä, jotta sinne ei saada materiaalia, varusteita, uusia miehiä. Se pääsee kuluttamaan niitä alueita, joihin se yrittää hyökätä.
– Tämä on varmaan keskeisin lennokkeihin [ja drooneihin] liittyvä tapa tällä hetkellä, mitä hyödynnetään, Heinämäki kertoo.