Upseeri arvioi: Venäläisjoukkojen laatu heikkenee

Sotatilanteesta aktiivisesti sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalaisupseeri sanoo Venäjän asevoimien lähettäneen rintamalle tuoreita vahvistuksia ja uutta sotilaskalustoa. Tarkoituksena on ollut korvata aiempia tappioita.

– Näyttää kuitenkin siltä, että heidän taistelukykynsä jatkaa laskuaan, upseeri kirjoittaa Twitterissä.

Useat länsimaiset sotilasasiantuntijat ovat kevään mittaan jakaneet luotettavana pidetyn, Tatarigami-nimimerkillä havaintojaan jakavan miehen kirjoituksia. Hän on omien sanojensa mukaan tällä hetkellä reservissä ja toimii asevoimien koordinaattorina.

Upseeri toteaa Venäjän joukkojen jatkaneen erillisten rynnäkköosastojen muodostamista, mikä viittaa hyökkäystoiminnan jatkumiseen.

– On havaittu, että monista näistä ryhmistä puuttuvat kokeneet ja motivoituneet taistelijat, mikä on edellytys tehokkaalle toiminnalle taistelukentällä.

Ukrainan asevoimissa tämän uskotaan viittaavan siihen, että Venäjän poliittisen johdon ja ruohonjuuritason sotilasjohtajien välillä vallitsee hyvin erilainen tilannekuva.

Viime viikkoina venäläisjoukot ovat päässeet etenemään hitaasti lähinnä Bahmutin ja Avdijivkan ympäristössä. Ukrainan joukot pyrkivät estämään molempien kaupunkien saartamisen.

Hyökkäyksiä jatkettu lähes tauotta kierrättämällä kuluneita yksiköitä pois ja siirtämällä alueille tuoreempia joukkoja. Venäläisjoukkojen kalustotilanne vaikuttaa heikkenevän, sillä jalkaväki joutuu usein hyökkäämään ilman panssariajoneuvojen tukea.

– Jos Kiinan kaltaiset muut maat eivät suostu toimittamaan tai myymään suurta määrää aseita ja ammuksia, niin Venäjä tuskin pystyy palauttamaan aiempaa taisteluvoimaansa tai toteuttamaan lähiaikoina koordinoituja ja suuren mittakaavan operaatioita operatiivisella tai strategisella tasolla, Ukrainan asevoimien upseeri toteaa.

Hän vihjaa Bahmutin taistelun seuraavan vaiheen alkavan lähiaikoina.

6/ The forthcoming stage of the battle for Bakhmut is likely to unfold soon. pic.twitter.com/83kD6vEn2P

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) March 20, 2023