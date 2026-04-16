Upea 9 minuutin video näyttää Artemis-kuulaukaisun aivan uudesta kulmasta

Yhdysvaltojen ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa on julkaissut noin yhdeksän minuutin videon Artemis II -kuulennon laukaisusta. Video on kuvattu raketin runkoon kiinnitetyillä kameroilla.

Jutun alla olevalla videolla nähdään ensin raketin kyljestä kuvattu lähtöhetki, kun moottorit syttyvät ja alus irtoaa laukaisualustasta. Nousun aikana kuvassa vilisevät liekit ja savuvanat. Pian näkymä vaihtuu pilvikerroksiin ja vähitellen tummuvaan taivaaseen ja avaruuteen. Videolla näkyy myös apurakettien irtoaminen.

Nasa kertoo, että video on kuvattu FILMRS-järjestelmällä, joka on suunniteltu kestämään laukaisun äärimmäiset olosuhteet.

Artemis II nousi matkaan Floridan Kennedy Space Centeristä 1. huhtikuuta 2026. Raketti vei Orion-avaruusaluksessa neljä astronauttia noin kymmenen päivän lennolle Kuun ympäri ja takaisin. Kyse oli ensimmäisestä miehitetystä kuulennosta yli 50 vuoteen.

Lennolla olivat mukana Nasan astronautit Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch sekä Kanadan avaruusjärjestön astronautti Jeremy Hansen. Nasan mukaan tehtävän tarkoituksena oli testata ensimmäistä kertaa miehistön kanssa muun muassa Orionin elossapitojärjestelmiä syvässä avaruudessa.

Nasan mukaan Artemis II on keskeinen askel ohjelmassa, jonka tavoitteena on viedä astronautit Kuun pinnalle ja rakentaa pohjaa myöhemmille Mars-lennoille.