Unkarilainen asiantuntija kertoo, miksi Viktor Orbán hävisi

Unkarin vaalivoittaja, Tisza-puolueen johtaja Péter Magyar asteli varhain maanantaina itse ”sudenpesään”, Fideszin propagandan keskeisenä kanavana tunnetun Unkarin valtiollisen television suoraan lähetykseen.

Fideszin kannattajat tottuivat 16 vuoden ajan siihen, että valtion kanavalla viikko alkoi Viktor Orbánin puheella siitä, mikä pääministerin mielestä tällä viikolla on kansakunnan tila.

Nyt Péter Magyar ilmestyi ruutuun kertomaan unkarilaisille, miten hän aikoo muuttaa maan. Media tulee olemaan muutoksen ytimessä, ja työnä on palauttaa demokratia ja riippumaton oikeuslaitos. Magyar sai TV-yhtiön henkilöstöltä innostuneen vastaanoton ja näytti, että kyllästyminen Orbániin ulottui myös sinne.

– Tilanne oli hyvin jännittynyt. Toimittaja keskeytti jatkuvasti, eikä antanut hänen puhua. Magyar kutsui Unkarin yleisradioyhtiötä valheiden tehtaaksi, sanoo István Hegedűs, Verkkouutisille.

Hegedűs perusti aikanaan Fidesz-puolueen yhdessä Orbánin ja muutaman muun opiskelijan kanssa.

Nyt hän johtaa Unkarin Eurooppalainen yhteisö -nimistä kansalaisjärjestöä Budapestissa. Vaali-iltana kaupungin parlamentin aukiolla oli ilmassa jotain ennen kokematonta, myös Hegedűs oli paikalla.

– Sunnuntaina oli fantastinen tunnelma, tunne vapaudesta ja ilosta. Se oli karnevaali, jollaista en ole ennen nähnyt. Paikalla oli pääosin nuoria. Orbán menetti nuoret täysin. Juuri he olivat vahvasti muutoksen kannalla. Ihmiset tanssivat ja juhlivat, tunnelma oli ainutlaatuinen. Koko 16 vuoden aikana kasaantunut pettymys, turhautuminen ja jopa viha Orbánin järjestelmää kohtaan purkautui yhdessä yössä. Ne olivat suuria tunteita, kertoo Hegedűs.

Monet paikalla olleista ovat eläneet lähes koko elämänsä Orbánin valtakaudella.

– Kyseessä oli järjestelmän vaihdos, Hegedűs toteaa.

Hän alleviivaa, että Orbánin illiberaali demokratia kaatui yhdessä päivässä. Toisin oli 1989, kun kommunistivalta kaatui.

– Ei ole olemassa mitään suurta merkkipäivää, jolloin kommunistinen järjestelmä olisi kaatunut. Mutta tällä kertaa meillä on sellainen, Hegedűs sanoo.

Epävirallisten tietojen mukaan äänestämässä kävi noin 300 000 ensikertalaista. Nuoret olivat hyvin aktiivisia. Osin heidän ansiostaan Fidesz koki tappion. Puolue oli aiemmin voittanut neljät peräkkäiset vaalit murskaluvuin ja saanut kahden kolmasosan enemmistön Unkarin parlamenttiin.

– Juuri nuoret halusivat äänekkäimmin muutosta oikeusvaltioksi ja demokratiaksi. He puhuivat yliopistojen ja valtionelinten riippumattomuudesta. He halusivat Unkarin palaavan takaisin Eurooppaan, politiikan tutkija Gábor Györi riippumattomasta Political Solutions -ajatuspajasta sanoo VU:lle.

Jotkut nuoret kertoivat Unkarin TV:ssä hävenneensä pitkään sitä, että he ovat unkarilaisia. Nyt sen aika on ohitse. Viktor Orbánin suurimpia virheitä oli se, että hän luotti vanhoihin propagandatemppuihin, eikä ymmärtänyt nuorten todellisuutta.

Sunnuntai oli historiallinen päivä Unkarille ja myös Euroopalle, mutta se ei merkinnyt sitä, että valta vaihtuisi yhdessä yössä.

– Nyt ihmiset alkavat odottaa muutoksia, ja toivottavasti Magyarin hallitus ryhtyy työhön pikaisesti, sanoo Hegedűs.

Media uusiksi

Unkarina mediassa on edessä iso muutos. Se tarkoittaa riippumattomuuden palauttamista ja Orbánin nimittämien median vahtikoirien – nykyisen medianeuvoston – loppua. Magyar kertoi myös odottavansa presidentin sekä monien muiden poliittisesti nimitettyjen avainhenkilöiden eroamista itse – tai heidät erotetaan.

Fidesz miehitti 16 vuoden aikana kaikki vallan käytön kannalta oleelliset paikat yhteiskunnassa ja taloudessa. Se perusti mm. kansallisen suvereniteetin viraston, jonka tehtävänä oli painostaa riippumatonta mediaa ja kansalaisjärjestöjä.

Se nimitti puolueelle lojaaleja poliittisia henkilöitä avainvirkoihin maan oikeuslaitoksessa ja Keskuspankissa. Fidesz politisoi lähes koko yhteiskunnan kulttuuria myöten palvelemaan itseään. Tämän purkaminen vie aikaa.

Uuden pääministerin kiireisin tehtävä liittyy kuitenkin oikeusvaltion palauttamiseen. Tämä on ehtona sille, että Unkari saa jäädytetyt EU-varansa käyttöön. Kyseessä on yksi Magyarin keskeisistä vaalilupauksista. Maan vajoaminen EU:n köyhimpien joukkoon oli tutkija Györin mukaan Orbánin tappion tärkein yksittäinen syy.

EU on jäädyttänyt yhteensä noin 17 miljardia euroa Unkarin EU-tukia. Tästä noin 10 miljardia on koronan jälkeen myönnettyä elpymistukea, jonka aikaraja on päättymässä elokuussa. Magyarin on sitä ennen saatava oikeusvaltiouudistukset vauhtiin ja esitettävä kestävä suunnitelma varojen käytöstä. Muutoin Unkari uhkaa menettää koronatuet pysyvästi.

Fideszin lonkeroiden purkaminen vie aikaa

Péter Magyarin mukaan uusi hallitus aloittaa työnsä viimeistään toukokuun 12 päivä, jolloin Viktor Orbán virallisesti astuu syrjään. Orbán on kuitenkin jo ilmoittanut jäävänsä pois ensi viikon EU-johtajien kokouksesta.

– Magyar on sanonut tekevänsä EU:n vaatimia uudistuksia joka tapauksessa, joten EU:n odotusten kanssa en usko tulevan ongelmia. Mutta Fideszille lojaalien ihmisten saaminen pois avainviroista voi viedä pidemmän aikaa, Györi toteaa.

Unkari liittynee lähiaikoina myös EU:n syyttäjäviraston toimintaan. Tämä avaa EU:lle mahdollisuuden käynnistää tutkinta siitä, miten ja mihin Unkarissa on EU-varoja käytetty. Orbánin kaudella oli yleisesti tiedossa ollut salaisuus, että kaikkiin valtion projekteihin sisältyi noin 20 prosentin ylihinta, ”korruptiolisä”. Orbánin hallinnon jäsenet ja oligarkit eivät salailleet uutta vaurauttaan.

Pari vuotta sitten Fidesz perusti useita yksityisiä säätiöitä, joihin se siirsi valtion omaisuutta ilman korvausta. Yliopistot, tieteelliset tutkimuslaitokset, sekä monet kulttuurilaitokset saivat uuden isännän. Säätiöille luovutettiin myös arvokiinteistöjä ja monenlaista merkittävää valtiollista omaisuutta. Jos valtio jonain päivänä haluaa omaisuutensa takaisin, sen on maksettava siitä säätiöille käypä hinta. Näiden säätiöiden johtoon nimitettiin Fideszin luottomiehiä, jotka istuvat elinikäisissä viroissa.

Fidesz hallitsee myös maan suurimpia pankkeja ja jopa moottoriteitä, joita hallinnoi Orbánin luotto-oligarkin Lőrinc Mészárosin omistama yhtiö 35 vuoden sopimuksella. Fideszillä riittää vipuvartta, jos se näin haluaa. Oligarkkijärjestelmän purkaminen on pitkäaikainen ja monimutkainen prosessi.

– Julkiset hankinnat olivat pääosin julkisia kilpailutuksia. Ja vaikka tarjoajia oli usein vain yksi, niin ne eivät suoraan olleet laittomia. Siksi näihin voi olla vaikea päästä käsiksi, sanoo Györi.

Muun muassa Transparency International ja tutkivat toimittajat ovat selvittäneet näitä diilejä pitkään. Esimerkiksi Mészárosin uskotaan olevan Orbánin omaisuuden haltija, bulvaani, mutta pitäviä todisteita näistä suhteista ja korruptiosta on vaikea saada.

Magyar sanoi torstaina, että Venäjän kuiskaajana tunnetun ulkoministeri Péter Szijjártón alaisuudessa tuhotaan parhaillaan ministeriön dokumentteja, jotka kertovat Venäjä suhteista. Hallinnolla on vajaa kuukausi aikaa siivota jälkiään.

Vaalikampanjan loppumetreillä julkisuuteen vuodetut ulkoministeri Szijjártón puhelut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa järkyttivät unkarilaisia. Ne paljastivat, että maa on jo Venäjän etupiiriä. Tämä synnytti laajan ja kovaäänisen ”Ruszkik haza” -kampanjan (suom. venäläiset, painukaa kotiin), jossa oli vuoden 1956 kansannousun kaikuja.

Oli ironiaa, että juuri Viktor Orbán lausui tuon historiallisen lauseen Budapestin Sankarten aukiolla kesällä -89, kun sadat tuhannet nuoret unkarilaiset olivat kokoontuneet juhlistamaan 1956 kansannousun sankaria Imre Nagya.

Nuori Viktor Orbán astui lavalle ja uskalsi sanoa sen, mitä kaikki ajattelivat; ”Ruszkik haza, Venäläiset, lähtekää kotiin”. Tämä lause teki Orbánista tähden ja käynnisti hänen nopean nousunsa Unkarin politiikan taivaalle.

Nyt aukiolla järjestettiin vaaleja edeltävän lauantaina ”Loppu systeemille” -konsertti jäähyväisiksi Orbánin hallinnolle. Paikalla oli jälleen satatuhatpäinen yleisö pääosin opiskelijoita hurraamassa Orbánin lähdölle.

– Orbánille on tärkeintä tässä tilanteessa säilyttää johtoasema puolueessa. Fidesz on ollut täysin yhden miehen puolue ja yksin Orbán kantaa vastuun tappiosta. Siksi puolueesta on alkanut kuulua myös kritiikkiä johtajaa kohtaan, sanoo Györi.

Pysyykö puolue Orbánin näpeissä, se jää nähtäväksi.