Unkari suuttui kriisiin varautumisesta – ”Venäjä ei uhkaa yhtäkään EU-maata”

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto on tulistunut EU:n suunnitelmista kehottaa jäsenmaiden kansalaisia varaamaan kotiinsa kolmen vuorokauden hätävarapaketin mahdollisten kriisien varalle. Kansainvälisten asioiden tiedottaja Zoltan Kovacs välitti ulkoministerin ajatukset viestipalvelu X:ssä.

Muun muassa Euronews uutisoi aiemmin, että EU-komissio haluaa jäsenmaita kehottavan kansalaisiaan valmistelemaan 72 tunnin kotivaran osana uuttaa valmistautumisstrategiaansa. Kotivara sisältäisi muun muassa ruokaa, vettä, lääkkeitä, paristoja, radion ja taskulampun.

Szijjarton mukaan 72 tunnin kotivara olisi kuitenkin ”tarpeetonta hysteriaa”, ja osoittaa, miksi EU:ta ei oteta enää tosissaan.

– On mahdotonta hyväksyä, että Euroopan unioni edistää sotaa eskaloivaa politiikkaa, Szijjarto jyrisi.

Ulkoministeri painotti, että yhteenkään Euroopan unionin jäsenmaahan ei kohdistu Venäjän suunnalta sotilaallista uhkaa. Sen sijaan EU:n oma ”sotamyönteinen” politiikka aiheuttaa hänestä sodan eskaloitumista.

– Miksi 2000-luvulla EU-kansalaisten pitäisi valmistautua kotivaralla? On vain yksi selitys, Bryssel valmistautuu sotaan, Szijjarto sanoi.

Szijjarto uskoo EU:n poliitikkojen olevan turhautuneita siitä, että Yhdysvallat ja Venäjä näkevät toisensa nyt kumppaneina. Rauha Ukrainaan saadaan hänen mukaansa vain näiden kahden maan yhteistyöllä.

Lopuksi ulkoministeri vaati komissiota selittämään, miksi se varautuu sodan sijaan rauhaan.

– Kun Donald Trumpin virkaanastujaisten myötä on viimein todellinen mahdollisuus tulitaukoon ja rauhanneuvotteluihin, Bryssel menee päinvastaiseen suuntaan, roikkuen sotamyönteisessä politiikassaan, ulkoministeri sanoi.

Unkarin Venäjä-mielinen politiikka on aiheuttanut EU:lle pitkään jo harmaita hiuksia.

Kaksi viikkoa sitten neljä venäläistä oligarkkia poistettiin Unkarin vaatimuksesta EU:n pakotelistalta. Unkari uhkasi tuolloin käyttävänsä veto-oikeuttaan estääkseen kaikkien venäläisiin kohdistuvien henkilöpakotteiden jatkamisen.

❌ "It is unacceptable for the European Union to pursue a war-escalating policy," said @FM_Szijjarto, rejecting the @EU_Commission’s 72-hour survival kit proposal. He stressed that no EU country is under military threat—not even from Russia—and warned that Brussels’ pro-war… pic.twitter.com/rtg8rgNb1r

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 30, 2025