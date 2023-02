Ulkoministeriö kunnioittaa Venäjän hyökkäyssodan uhreja

Ulkoministeriö huomioi vuosipäivän näkyvästi. Suomi haluaa osoittaa tukeaan Ukrainalle ja Ukrainan kansalle ja samalla muistaa Venäjän hyökkäyssodan uhreja.

Hyökkäyksen vuosipäivänä julkaistaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) allekirjoittama Suomen kansallinen julkilausuma, jossa tuomitaan Venäjän aloittama laiton hyökkäyssota sekä vaaditaan Venäjältä sotatoimien välitöntä pysäyttämistä ja Venäjän asevoimien vetämisestä pois Ukrainan alueelta.

Julkilausuma myös vahvistaa Suomen vankkumattoman tuen Ukrainalle ja ukrainalaisille.

Vuosipäivän iltana Haavisto laskee kynttilän Helsingin Tuomiokirkon portaille Venäjän hyökkäyssodan uhrien muistolle osana Senaatintorilla järjestettävää Valoa Ukrainaan -tapahtumaa. Myös pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r.) osallistuu tapahtumaan.

Haaviston puheenvuoro avaa perjantaina eduskunnan täysistunnon ajankohtaiskeskustelun Ukrainasta. Hyökkäyssodan vuosipäivä näkyy myös kansainvälisesti. Haavisto puhuu etäyhteydellä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) pysyvän neuvoston ministeritason kokouksessa, jossa käsitellään Venäjän hyökkäystä.

Ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori osallistuu Suomen edustajana YK:ssa New Yorkissa, Yhdysvalloissa järjestettäviin tilaisuuksiin. YK:n yleiskokous on kokoontunut erityishätäistuntoon 22.–23. helmikuuta. Lisäksi Suomi on liittynyt muun muassa puolustusliitto Naton lausuntoon.

Perjantaina Suomi osoittaa vahvaa tukeaan Ukrainalle myös muilla tavoin. Valtioneuvoston linnan ja ulkoministeriön päärakennuksen päälipputangoissa liputetaan Suomen valtiolipulla.

Senaatintorilla Valtioneuvoston linnan edessä sekä ulkoministeriön Martti Ahtisaaren aukion lippurivistöissä nostetaan salkoon Ukrainan liput. Myös muissa valtioneuvoston rakennuksissa liputetaan Suomen ja Ukrainan lipuilla. Ulkoministeriön päärakennuksen julkisivu valaistaan Ukrainan kansallisvärein torstai-illasta lauantaiaamuun.

Ulkoministeriön sosiaalisen median tileille vaihdetaan perjantain ajaksi sodan uhreja muistava ja myötätuntoa osoittava ulkoministeriön tunnus mustavalkoisena. Myös Suomen ulkomailla toimivia edustustoja on kannustettu aktiiviseen ja näkyvään Ukrainaa tukevaan viestintään asemamaissaan.