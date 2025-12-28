Ulkoministerin mukaan Ukraina on olennainen osa uutta Euroopan voimaa

– Yhteenvetona tästä vuodesta kannattaa huomioida Euroopan herääminen. Eurooppalaiset on pakotettu miettimään uudelleen rooliaan ja vastuutaan mantereen turvallisuudesta sekä vauraudesta, Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha kirjoittaa Facebookissa.

Hän muistuttaa, että Ukraina on jo pitkään vakuuttanut eurooppalaiset kumppanit siitä, että aggressiivisen Venäjän aiheuttaman eksistentiaalisen uhan edessä tarvitaan uudenlaista mobilisointia: diplomaattista, poliittista, taloudellista ja puolustusteollista.

Sybiha toteaa, että Euroopan puolustusteollisuuden ja sotilaspoliittisten piirien herääminen alkoi edellisinä vuosina, mutta vuodesta 2025 on tullut todella käännekohta.

– Tämä on seurausta useista tekijöistä, muun muassa Yhdysvaltojen politiikan muutoksesta, Venäjän uuden tason provokaatioista ja hybridiuhista, Euroopan hallitusten systemaattisesta yhteistyöstä.

Sybihan mukaan Ukraina suhtautuu myönteisesti Euroopan itsenäisyyden, strategisen autonomian ja omavaraisuuden lisäämiseen.

– Keskeinen päätös oli nostaa puolustusmenoja viiteen prosenttiin (Nato-maiden bruttokansantuotteesta). Samalla Haagissa pidetyssä Naton huippukokouksessa tehty päätös tarjosi mahdollisuuden käyttää näitä varoja Ukrainan tukemiseen Venäjän hyökkäyksiä vastaan.

Sybiha sanoo Ukrainan olevan jo olennainen osa tätä uutta Euroopan voimaa.

– Kiitos armeijamme, jolla on ennennäkemätön kokemus, ainutlaatuinen teknologiamme, asiantuntijamme ja kykymme. Euroopan turvallisuuden tulevaisuuden arkkitehtuuri on mahdollista vain valtiomme osallistumisen avulla. Tänä vuonna tietoisuus on vihdoin ankkuroitu Euroopan tärkeimpiin pääkaupunkeihin, hän kirjoittaa

Sybiha huomioi myös, että edistyminen Euroopan yhdentymisen tiellä, siirtyminen EU:hun ja ylipäätään vahvan ja yhtenäisen Euroopan rakentaminen ovat johtaneet varsin konkreettisiin päätöksiin.

– EU:n vakaa taloudellinen tuki Ukrainalle on muodostunut perustavanlaatuinen tekijä maamme vakaudessa täysimittaisen sodan edessä. Vuoden 2025 aikana Ukrainan EU:n talousarviotuen kokonaismäärä oli noin 28,8 miljardia euroa, josta 18,1 miljardia euroa myönnettiin ERA:n lainojen puitteissa ja 10,7 miljardia euroa Ukrainan rahoitusvälineen puitteissa.

Hän kiittää myös Eurooppa-neuvoston päätöstä 90 miljardin euron lainan myöntämisestä Ukrainalle vuosiksi 2026-2027.

Sybiha toteaa myös, että Venäjän omaisuus pysyi jäädytettynä toistaiseksi, kunnes Venäjä korvasi täysimääräisesti hyökkäyksestään aiheutuneet tuhot.

– Neuvottelut Ukrainan jäsenyydestä EU:ssa etenevät dynaamisesti keinotekoisista poliittisista esteistä huolimatta. Tänä vuonna kaikkien kuuden neuvotteluklusterin kahdenvälinen seulonta on saatu päätökseen, kaikkien klustereiden neuvottelupaikat ja kaikki edellytykset niiden avaamiselle täyttyivät. Ukraina on päässyt 99 prosentin sopimukseen ulkopolitiikasta Euroopan unionin kanssa, Sybiha kirjoittaa.

– Tänä vuonna Ukraina tuli askeleen lähemmäs Euroopan unionia – järjestelmällisesti, johdonmukaisesti ja peruuttamattomasti. Tänä vuonna Eurooppa todella heräsi ja vahvisti geostrategisia asemiaan Ukrainan kanssa. Ensi vuonna kehitämme tätä suuntausta. Tarvitsemme yhtenäisen ja vahvan Euroopan, Venäjän uhalta suojattuna, ennakoivan ja kilpailukykyisen kaikissa globaalissa prosesseissa, ulkoministeri summaa.