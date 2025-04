Ulkoministeri tuomitsee Venäjän ohjusiskun – ”Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista”

Kansainvälinen yhteisö on tuominnut Venäjän sunnuntaina tekemän ohjusiskun Ukrainan Sumyn kaupunkiin. Iskun uhriluku oli sunnuntai-iltapäivänä 32, CNN uutisoi, ja isku siten verisin Ukrainaan siviiliväestöön kohdistunut sitten vuoden 2023. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan uhrien joukossa on lapsia.

Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Britannian pääministeri Keir Starmer ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat tuominneet iskun ja esittäneet surunvalittelunsa uhrien omaisille. von der Leyen luonnehtii iskua ”barbaariseksi”, ja Ranskan Macronin mukaan Sumyn tapahtumat osoittavat Venäjän haluavan jatkaa sotaa. Venäjä ei piittää kansainvälisestä oikeudesta, ihmishengistä tai Yhdysvaltojen välitysrityksistä, Macron kirjoittaa X:ssä.

Myös Suomen ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee iskun. Viestipalvelu X:ssä hän vaatii jatkamaan Ukrainan tukemista sodan lopettamiseksi.

– Kauheita uutisia Ukrainan Sumysta, jossa venäläiset ohjukset tappoivat kymmeniä ihmisiä, mukaan lukien lapsia, jotka olivat matkalla kirkkoon palmusunnuntaina, Valtonen kirjoittaa.

Ministeri kertoo ajatuksiensa olevan uhrien ja heidän läheistensä luona.

– Maailma on yli kuukauden ajan odottanut, että Venäjä suostuisi tulitaukoon. Silti se jatkaa siviilien pommittamista, Valtonen toteaa.

– Sodan lopettamiseksi, meidän on 1) jatkettava Ukrainan puolustuksen tukemista sotilaallisella avulla 2) heikennettävä Venäjä sotakoneistoa taloudellisin pakottein 3) asetettava tulitauolle tiukka määräaika, ulkoministeri linjaa.

Horrific news from Sumy in Ukraine where Russian missiles killed tens of people including children on their way to church for Palm Sunday.

My thoughts are with the victims and their loved ones.

The world has waited for more than a month for Russia to agree on a ceasefire. Yet…

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) April 13, 2025