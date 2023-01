Ulkoministeri: Suomen ja Ruotsin yhteistaival jatkuu – Natolta ”selkeä viesti”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vakuuttaa, että Suomi etenee Nato-prosessissa edelleen yhtä jalkaa Ruotsin kanssa. Linja ei ole muuttunut, vaikka Turkin ja Ruotsin välit ovat kiristyneet.

Haavisto kommentoi asiaa eduskunnassa toimittajille tiistaina aamupäivästä. Huomiota oli herättänyt Haaviston Ylelle aiemmin esittämä näkemys, että Suomi saattaisi joutua harkitsemaan Natoon hakeutumista ilman Ruotsia.

– Olemme käyneet Ruotsin ulkoministeri (Tobias) Billströmin kanssa tästä tilanteesta keskusteluja ja todenneet, että näistä kaikista vastuksista huolimatta Suomen ja Ruotsin yhteinen Nato-taival jatkuu. Pyrimme edistämään sitä yhdessä, toimimaan yhdessä niin, että molemmat maat saavat jäsenyytensä ratifioiduksi ja tulisimme yhtä aikaa Naton jäseniksi, Haavisto kertoi eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Haavisto kertoi keskustelleensa tänään tiistaina asiasta myös Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

– Hän edelleen vahvisti sen, että Naton ehdoton, oma prioriteetti on se, että Suomi ja Ruotsi pääsisivät yhtä aikaa Naton jäseniksi.

Ulkoministeri Haavisto avasi tiedotustilaisuudessa myös syitä, miksi näin. Ensinnäkin hän viittasi Naton puolustussuunnitteluun, jossa koko Pohjolan alue tulisi näin Naton piiriin.

– Ruotsi on ihan maantieteellisestikin siinä tärkeässä paikassa.

Haavisto viittasi myös mahdolliseen viidennen artiklan avun saamiseen, kun mietitään reittejä Suomeen tai Baltian maihin.

Mitä tulee siihen, voisiko Turkki hyväksyä Suomen Ruotsia nopeammin ja mikä olisi Suomen näkemys tähän, Haavisto vastasi näin:

– Turkki on käynyt tietysti omia keskusteluja Naton kanssa tästä aikataulukysymyksestä ja Naton päästä viesti on ollut hyvin selvä. On toivottu, että Suomi ja Ruotsi käsiteltäisiin yhtä aikaa ja tämä on tämän hetken käsitys, Naton linja ja Turkki on tämän noteerannut ja tähän on tullut sekä Naton puolelta että totta kai Suomen ja Ruotsin puolelta vahvistus. Nyt näiden viimeisten tapahtumien jälkeen mitään muutosta tähän ei ole vielä ainakaan tapahtunut.

Ulkoministeri Haavisto arvioi, että Suomen ja Ruotsin Nato-prosessiin on tulossa Turkin ja Ruotsin välien kiristymisestä johtuen lykkäys.

– Oma arvioni on se, että tästä seuraa lykkäys tähän Nato-prosessiin. Onko se joitakin viikkoja ennen kuin virkamiehet pääsevät uudestaan jatkamaan yhteistyötä, jää nähtäväksi, mutta vähintäänkin viikkojen lykkäys.

Haavisto vakuutti Yhdysvalloilta, Britannialta kuin monilta muiltakin Euroopan mailta saatujen turvallisuussitoumusten olevan voimassa, vaikka Nato-prosessiin tulisi lykkäystä.

– Saamamme vastaus kaikilta on se, että nämä turvallisuussitoumukset ovat edelleen voimassa ja yhtä vahvoina kuin silloin, kun ne annettiin.

Haavisto viittasi erikseen vielä tapaamiseensa Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa joulukuussa:

– Niin kauan, kun tämä prosessi vie aikaa, niin kauan heidän turvallisuusvakuutuksensa on voimassa. Ja sitten tietysti kun olemme Naton jäseniä, olemme artikla viiden piirissä.