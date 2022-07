Ulkomaisten taistelijoiden kerrotaan vallanneen useita panssarivaunuja

Ukrainan asevoimien kansainvälisessä legioonassa taistelevat tshekkiläiset vapaaehtoiset valtasivat hiljattain kaksi venäläistä panssarivaunua Izjumin rintamalla Itä-Ukrainassa, kertoo uutissivusto euroweeklynews.

Twitterissä on jaettu videoita (jutun alla), jotka näyttävät ukrainalaisjoukkojen operoivan vallattuja T-80BV-panssarivaunuja.

Ensimmäisellä videolla ukrainalaisten käyttöön ottama T-80BV-panssarivaunu hinaa toista samanlaista vaunua, joka on vaurioitunut taisteluissa.

Toisella videolla T-80BV-panssarivaunua siirretään Ukrainan joukkojen asemissa muualle.

T-80 on neuvostoaikainen taistelupanssarivaunu, jota on valmistettu myös Venäjällä.

Venäjän on arvioitu lähettävän rintamalle yhä vanhempaa sotilaskalustoa kasvavien tappioiden vuoksi.

Ukrainan eri sotatoimialueilla on aiemmin havaittu 50 vuotta vanhoja T-62-panssarivaunuja.

#Ukraine: A captured Russian T-80BV tank (Now operated by the Ukrainian side) towing away another T-80BV, which has suffered damage in combat, likely in #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/EeDRY5ojHx

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 4, 2022