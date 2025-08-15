Ulkomailta tulevien huijauspuheluiden määrä on kasvussa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuus varoittaa ulkomaisista numeroista tulevista huijauspuheluista, joissa huijarit esiintyvät pankkien tai viranomaisten edustajina.

Ilmoituksia huijauspuheluista on tullut kesän aikana kasvavissa määrin.

Soitto yleensä ei tule suomalaisesta puhelinnumerosta, koska Traficom on yhteistyössä teleoperaattoreiden kanssa estänyt niiden väärentämisen.

– Kesän aikana huijauspuhelut, joissa soittaja esiintyy pankin tai viranomaisen edustajana, ovat selvästi lisääntyneet. Rikolliset pyrkivät luomaan kiireen tunteen ja painostavat luovuttamaan pankkitunnuksia tai asentamaan haitallisia ohjelmistoja. Poliisi ja pankit eivät koskaan pyydä tällaisia tietoja puhelimitse. Erityisesti ulkomaisista numeroista tulevat odottamattomat yhteydenotot kannattaa katkaista heti ja varmistaa asia virallisista yhteystiedoista, Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Juha Tretjakov sanoo tiedotteessa.

Tyypillinen huijaus alkaa väitteellä, että asiakkaan tilillä on havaittu epäilyttävää toimintaa tai että henkilön tietoja on käytetty rikollisesti.

Huijauspuhelut ovat Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan tyypillinen esimerkki sosiaalisesta manipuloinnista, jossa rikollinen yrittää saada huijaamalla ihmiset luovuttamaan arkaluontoisia tietoja, kuten pankkitunnuksia, salasanoja tai maksamaan rahaa.

Sosiaalinen manipulointi on merkittävä uhka tietoturvalle, sillä se hyödyntää ihmisten luottamusta ja inhimillisyyttä, ei pelkästään teknisiä haavoittuvuuksia.

Epäilyttävät soitot voi ilmoittaa Kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille. Jos huijareille on luovutettu pankkitietoja puhelun aikana, tulee asiasta ottaa yhteyttä pankkiin ja poliisiin välittömästi.