Ulkomaanmatkalta ei voi tuoda Suomeen mitä tahansa

Tuomisiksi kukkia, kinkkua, kaviaaria, lisäksi itselle tupakkaa ja timantteja, sekä mukana lemmikki ja lääkkeitä? Saako tuoda, pitääkö tullata? Kannattaa selvittää, ja mielellään etukäteen, koska useiden eri tavaroiden maahantuonti on rajoitettua, luvanvaraista tai jopa kiellettyä.

– Ohjeemme matkailijalle on yksinkertainen ja jokaisen helppo toteuttaa: tutustu aina etukäteen tuontirajoituksiin esimerkiksi Tullin verkkosivuilla. Näin voit välttyä yllätyksiltä, neuvoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio.

Jos saapuu Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta lentäen, saa ostoksia tuoda enintään 430 euron arvosta tullitta ja verotta. Oikeus on henkilökohtainen, eikä yhden ostoksen arvoa voi jakaa matkakumppanien kanssa. Arvoraja ei kuitenkaan koske alkoholia tai savukkeita, vaan näiden tuotteiden tuonnille on aikarajoja ja määrällisiä rajoituksia.

EU:n tulli- ja veroalueelta saa tuoda Suomeen omaan käyttöön ostettuja tavaroita ilman, että niistä joutuu maksamaan tullia tai veroa. Joidenkin tavaroiden, kuten lääkkeiden ja tupakkatuotteiden, esimerkiksi nuuskan, tuonti on kuitenkin rajoitettua.

Jos matkalaukkuun unohtui kuitenkin jotain sopimatonta?

Jos matkustajalla on mukanaan liikaa tavaroita, joiden tuontia on rajoitettu tai tavaroita, joiden tuonti on kokonaan kielletty, voi ne luovuttaa oma-aloitteisesti Tullille. Tällöin valitaan punainen kaista.

– Tullivirkailijoilta voi aina kysyä neuvoa. Jos olet epävarma, valitse punainen kaista, Painokallio vinkkaa.

Jos matkustaja on valinnut vihreän tai sinisen kaistan ja häneltä löydetään tullitarkastuksessa sellaisia tavaroita, joista pitää maksaa veroa tai joiden tuonti on rajoitettua tai kiellettyä, Tulli voi ottaa haltuun tai takavarikoida tavarat. Tavaroista voi joutua maksamaan kaksinkertaisen veron tai matkustajaa voidaan jopa epäillä tullirikoksesta, joten kaistanvalinnassa kannattaa olla tarkkana.

Tuontirajoitukset ja -ehdot kannattaa tarkistaa etukäteen ainakin näistä:

• Lääkkeet

Lääkkeiden maahantuonnin rajoitukset riippuvat siitä, onko kyseessä suomalaisen luokittelun mukaan itsehoitovalmiste, reseptilääke, huumausainelääke vai eläinlääke ja oletko tulossa Eta-maasta tai Eta-alueen ulkopuolelta. Voit esimerkiksi tuoda mukanasi lääkevalmisteita omaan käyttöösi Eta-alueen ulkopuolelta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Muista myös reseptit ja kuljeta lääkkeet alkuperäispakkauksessa.

• Tupakkatuotteet

Tupakkatuotteiden matkustajatuonnin rajoitukset vaihtelevat tuotteittain ja sen mukaan, onko kyse verollisesta vai verottomasta tuonnista. Tuontiin voi liittyä myös aika- ja matkustustaparajoituksia.

• Maito-, liha- ja kalatuotteet

Et voi tuoda Suomeen liha- tai maitotuotteita EU:n ulkopuolelta. Kielto koskee myös eväsleipiä ja lemmikkieläinten ruokia.

• Kasvit, hedelmät ja vihannekset

Useimpia kasveja ja kasvituotteita ei saa tuoda EU:n ulkopuolelta Suomeen ilman kasvinterveystodistusta. Ei siis edes yhtä omenaa ilman todistusta. Rajoitus koskee myös Norjaa.

• Lemmikit

Kun kissa tai koira tulee Suomeen, tarvitaan erilaisia asiakirjoja, todistuksia ja rokotuksia. Maahantulovaatimukset vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan, mistä maasta lemmikin kanssa tullaan Suomeen. Jopa EU-maiden ja Pohjoismaiden välillä on eroja.

• Uhanalaiset lajit ja niistä valmistetut tuotteet, kuten kaviaari, korallit ja kaktukset

CITES-tuotteiden tuonti Suomeen on kiellettyä tai vaatii luvan sekä lähtömaasta että mahdollisesti myös Suomen ympäristökeskukselta. Lisäksi tuotteita voi tuoda vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta. Ilman lupaa tuodut tuotteet otetaan haltuun eikä niitä palauteta.

• Käteinen raha

Käteisvarojen tuonti Suomeen EU:n ulkopuolelta ei ole kiellettyä tai rajoitettua, mutta jos mukana on 10 000 euroa tai enemmän, täytyy tehdä ilmoitus Tullille. Sama koskee vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle.