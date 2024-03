Ukrainasta vastaus Moskovan väitteisiin – ”Täysin absurdia”

Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podoljak arvostelee Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n esittämää väitettä, jonka mukaan Moskovan eilisen terrori-iskun epäillyillä tekijöillä olisi kytköksiä Ukrainaan. FSB sanoi ottaneensa kiinni neljä terrori-iskun tekijöiksi epäiltyä henkilöä Brjanskin alueelta, läheltä Ukrainan rajaa. FSB väitti henkilöillä olleen ”olennaisia yhteyksiä” Ukrainaan.

Podoljak pitää FSB:n väitteitä absurdeina. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssa Ukrainan osanneen odottaa Venäjän viranomaisten versiota iskun syistä ja sen ”jäljistä Ukrainaan”.

Podoljak huomauttaa, että ammuskelu Moskovassa kesti eilen puolitoista tuntia ilman, että Venäjän viranomaiset puuttuivat asiaan. Hän kirjoittaa tekijöiden poistuineen paikalta kohti rajanylityspaikkoja, joissa käydään aktiivisia taisteluja ja Venäjän turvallisuusjoukko valvoo aluetta hyvin tarkasti.

– Johtopäätös on ilmeinen: kaikki yritykset yhdistää Ukraina terrori-isku on ovat täysin kestämättömiä, Podoljak kirjoittaa.

Hän muistuttaa, että Venäjä on täysimittaisessa sodassa Ukrainan kanssa ja Ukrainan vastaavan Venäjän aggressioon taistelukentällä, ei tekemällä terrori-iskuja.

– Venäjän erikoispalveluiden versiot Ukrainasta ovat täysin kestämättömiä ja absurdeja…, hän päättää.

We expected Russian officials' version of the "Ukrainian trace" in the terrorist attack in #CrocusCityHall. Primitivism and predictability are ideal characteristics of the Russian security services. Once again, the #FSB confirms this… But it is still necessary to emphasize the…

