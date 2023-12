Ukraina vaihtoi joulun ajankohdan läntiseen

Ukrainassa vietetään historiallista joulua, uutisoi BBC.

Ukrainalaiset ovat perinteisesti viettäneet joulua juliaanisen kalenterin mukaan, jolloin joulu ajoittuu tammikuun 7. päivälle. Sama tapa on käytössä myös Venäjällä.

Joulun viettäminen länsimaisen kalenterin mukaan on Ukrainalta jälleen yksi askel kauemmaksi venäläisistä perinteistä. Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi muutti lakia heinäkuussa sanoen, että muutos sallisi ukrainalaisten ’’hylätä venäläisen perinteen’’ joulun viettämisestä tammikuussa.

Sunnuntai-iltana antamassaan jouluviestissä presidentti Zelenskyi sanoi kaikkien ukrainalaisten olevan nyt yhdessä.

– Me juhlimme joulua kaikki yhdessä. Samana päivänä, yhtenä suurena perheenä, yhtenä kansakuntana, yhtenäisenä maana, presidentti lausui.

Ukrainan ortodoksikirkko (The Orthodox Church of Ukraine), vuonna 2019 toimintansa aloittanut itsenäinen uskonyhteisö, on niin ikään ajoittanut joulun viettonsa joulukuun 25. päivään. Kirkkokunta erosi Venäjän ortodoksikirkosta virallisesti vuonna 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Viime vuosina monet uskovat ovat liittyneet uuteen Ukrainan ortodoksikirkkoon, mutta miljoonat seuraavat yhä venäläisiin perinteisiin linkittyvää, vanhaa uskonyhteisöä, viettäen näin joulua venäläisen perinteen mukaisesti tammikuun 7. päivä.

Monien ukrainalaisten odotetaan kuitenkin juhlistavan joulua kahdesti, sekä länsimaisen että venäläisen perinteen mukaisesti.