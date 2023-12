Ukrainassa uusia räjähdyksiä – Puola nostanut valmiuttaan ohjuksen osuttua sen puolelle

Venäjä on tänään iltapäivällä jatkanut iskujen aaltoa Ukrainaan. Räjähdyksiä on raportoitu useissa kaupungeissa, muun muassa Sumyn ja Cherkassyn alueilla.

Sotaa seuraavan Ukraina Front Lines -uutistilin mukaan Kurskin alueelta on laukaistu X-22 eli Kh-22-ohjus, joita käytettiin myös viime yön ja tämän aamun massiivisessa iskussa.

Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Ignat kertoi aiemmin tänään Ukrinform-sivuston mukaan, että Ukraina ei ole sodan aikana pystynyt ampumaan alas yhtäkään Kh-22-ohjusta.

– Kh-22-ohjus lentää tuhannen kilometrin tuntinopeutta ja osuu maaliin ballistista lentorataa pitkin, joten sen torjuntaan tarvitaan erityisiä keinoja. Tarvitaan ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, kuten Patriot, näiden ohjusten kanssa ei ole helppoa. Vihollinen on käyttänyt yli 300 tällaista ohjusta hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Heillä on myös modernimpi versio siitä, Kh-32. Oletettavasti niitä käytettiin myös tänään, Ignat sanoi.

Viime yön ja aamun iskuissa eri puolille Ukrainaa on toistaiseksi kerrottu menehtyneen yli 20 ihmistä, joista pääkaupunki Kiovassa neljä. Yli 130 on loukkaantunut. Pelastus- ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhriluku voi kasvaa.

Yhdysvaltain suurlähetystö Kiovassa varoittaa, että uudenvuoden viikonloppuna Ukrainassa on edelleen kohonnut ohjus- ja drone-iskujen riski.

Yhden venäläisohjuksista epäillään harhautuneen Puolan puolelle, jossa se tippui pellolle noin 20 kilometrin päähän rajasta. Paikalla on Puolan median mukaan sotilaita tutkimassa jäänteitä. Puola kertoo nostaneensa ilmapuolustuksensa valmiuden korkealle tasolle.

Second Russian missile attack on Ukraine in one day. Explosions heard in several cities. pic.twitter.com/RpyZTZB5GN

🚨An air alert has been declared again across #Ukraine .

US EMBASSY: KYIV🇺🇦

The US Embassy🇺🇸 in Kyiv, Ukraine 🇺🇦 warns Americans that Russia🇷🇺 is likely to INCREASE drone & missile strikes over the New Year holiday.

🇷🇺 desire for evil, while people are celebrating, is so predictable that 🇺🇸State Department knows to generate warnings. pic.twitter.com/uZ0ajCIra8

