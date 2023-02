Ukrainassa taistellut suomalainen: Miinoilla on hidastava vaikutus

Kokoomuksen mukaan Suomen pitäisi irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Näin kokoomus on linjannut puoluekokouksessaan.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut Suomen turvallisuusympäristöä pitkäkestoisesti. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävä on ehkäistä maamme joutuminen kriisitilanteisiin ja sotilaallisten toimien kohteeksi. Uskottavan puolustuskyvyn on kehityttävä ja vastattava uusiin turvallisuushaasteisiin. Jalkaväkimiinojen sallimisella olisi ehdoton mahdollista hyökkääjää psykologisesti hidastava vaikutus, sanoi eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) taannoin tiedotteessaan.

Myös puolustusvaliokunnan viime viikolla antaman lausunnon mukaan mikään nykyään käytössä oleva järjestelmä ei voi kokonaan korvata jalkaväkimiinoilla aikaan saatavaa suorituskykyä.

Ukrainassa vapaaehtoisena taistellut Ralf Sirén kertoo Twitterissä olevansa samaa mieltä.

– Voin Ukrainan sodan veteraanina ja kokemusasiantuntijana vahvistaa yllä olevan väitteen. Miinoilla on hidastava vaikutus, ja Ukrainassa esimerkiksi emme uskaltaneet liikkua miinoitetussa metsässä öisin. Miinat hidastivat myös päätöksiäni joukkojen liikuttamisesta, hän tviittaa.

